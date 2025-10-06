Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Е вропейският съюз иска да вземе участие в мирния план на американския президент Доналд Тръмп и да бъде част от международния преходен комитет в ивицата Газа, каза днес по време на посещението си в Кувейт върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"Смятаме, че Европа ще изиграе важна роля и трябва да бъдем част от това", заяви Калас в отговор на журналистически въпрос за възможното участие на ЕС в плана за мир на американския президент.

ЕС е основният дарител на хуманитарна помощ за палестинците и поддържа отношения както с Палестинската автономия, така и с Израел, посочи тя.

The European Union is seeking a role in US President Donald Trump's transitional authority for the Gaza Strip, its top diplomat Kaja Kallas told reporters in Kuwait City on Monday. "Yes we feel that Europe has a great role and we should be also on board with this," foreign policy… pic.twitter.com/KriheElzAY — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) October 6, 2025

"Ето защо смятам, че Европа не трябва да бъде само платец, но и участник", добави Калас по време на срещата си с представители на медиите в кулоарите на срещата в Кувейт между държавите от Залива и ЕС.

"Ние работихме по плана за мир и ще работим с арабските ни партньори. Те разбират, че е в интерес на всички нас да бъдем там", каза още тя и изрази надежда, че "израелците също ще са съгласни".

Миналата седмица Тръмп обяви план от 20 точки, който има за цел да сложи край на продължаващата две години война в ивицата Газа.

Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха днес непреки преговори в Египет по мирния план.

Планът предвижда ивицата Газа да бъде управлявана от палестински орган, съставен от "независими технократи", които ще отговарят за ежедневното управление на обществените услуги за жителите на Газа и за управлението на населените места.

Този орган трябва да бъде поставен под ръководството на международния преходен комитет, наречен "Комитет за мир", председателстван от самия Тръмп. Бившият британски премиер Тони Блеър също ще бъде част от него, отбелязва АФП.