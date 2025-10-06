Свят

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха непреки преговори в Египет по мирния план

6 октомври 2025, 21:37
Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си
Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори
Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала
Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"
Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер
Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа
Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Медведев представи няколко версии за дроновете, появили се на различни места в Европа

Е вропейският съюз иска да вземе участие в мирния план на американския президент Доналд Тръмп и да бъде част от международния преходен комитет в ивицата Газа, каза днес по време на посещението си в Кувейт върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"Смятаме, че Европа ще изиграе важна роля и трябва да бъдем част от това", заяви Калас в отговор на журналистически въпрос за възможното участие на ЕС в плана за мир на американския президент.

ЕС е основният дарител на хуманитарна помощ за палестинците и поддържа отношения както с Палестинската автономия, така и с Израел, посочи тя.

"Ето защо смятам, че Европа не трябва да бъде само платец, но и участник", добави Калас по време на срещата си с представители на медиите в кулоарите на срещата в Кувейт между държавите от Залива и ЕС.

"Ние работихме по плана за мир и ще работим с арабските ни партньори. Те разбират, че е в интерес на всички нас да бъдем там", каза още тя и изрази надежда, че "израелците също ще са съгласни".

Миналата седмица Тръмп обяви план от 20 точки, който има за цел да сложи край на продължаващата две години война в ивицата Газа.

Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха днес непреки преговори в Египет по мирния план.

Планът предвижда ивицата Газа да бъде управлявана от палестински орган, съставен от "независими технократи", които ще отговарят за ежедневното управление на обществените услуги за жителите на Газа и за управлението на населените места.

Този орган трябва да бъде поставен под ръководството на международния преходен комитет, наречен "Комитет за мир", председателстван от самия Тръмп. Бившият британски премиер Тони Блеър също ще бъде част от него, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Европейски съюз Мирен план на Тръмп Ивицата Газа Международен комитет Кая Калас Външна политика на ЕС Палестино-израелски конфликт Преговори за мир Хуманитарна помощ Хамас
Последвайте ни

По темата

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Свят Преди 8 минути

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Свят Преди 57 минути

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 3 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 3 часа

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Свят Преди 3 часа

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Задействаха BG-ALERT в Добрич

България Преди 4 часа

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 5 часа

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Тунберг и българи</p>

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Свят Преди 5 часа

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 5 часа

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Мика Зайкова: 10,3 млн. лв. за&nbsp;Плевен са &quot;пари за семки&ldquo;</p>

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

България Преди 5 часа

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 6 часа

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 6 часа

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 6 часа

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 6 часа

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

<p>Мистериозна смърт в Русия на бившия&nbsp;директор на издателство &quot;Правда&quot;</p>

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Свят Преди 6 часа

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 6 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Левски организира турнир по бокс в памет на Юрий Славчев

Gong.bg

Българският национален отбор проведе тренировка в Правец

Gong.bg

Асфалтът в отсечката край "Аладжа манастир", където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

Nova.bg

Застреляха съдия по време на заседание в Апелативния съд в Тирана

Nova.bg