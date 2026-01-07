България

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Заповедта на кмета разпорежда и привеждане в действие на общинския План за защита при бедствия

7 януари 2026, 19:30
„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро
Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)
Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж

Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж
Започва изплащането на първите пенсии в евро

Започва изплащането на първите пенсии в евро
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула
Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро
НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

С ъс заповед на кмета Себихан Мехмед е обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места. Заповедта е публикувана на страницата на общинска администрация.

В нея пише, че частичното бедствено положение е в сила от днес до 14 януари. То е за селата: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, село Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник. 

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Заповедта е продиктувана от метериологичната прогноза за интензивен дъжд през следващото денонощие в общината, както и с нарушеното „нормално функциониране на обществото, предизвикано от природно явление“, пише още в нея.

Заповедта на кмета разпорежда и привеждане в действие на общинския План за защита при бедствия, чрез „Действия при наводнения“.

Източник: БТА

БТА припомня, че заради значителни валежи на територията на община Крумовград от над 120 литра на квадратен метър на места, пред заливане бе мостът над река Крумовица в града. При преливане на реката  ще бъде прекратен достъпът към болницата, спешна помощ и пожарната в Крумовград. На места реката излезе от коритото си, като заля дори гробища.

Заради валежите в общината има затрупани от земна маса много пътни участъци от общинската и от републиканската пътна мрежа, както и активирали се свлачища. Прекъснат бе мост, свързващ селата Зиморница и Гривка, което остави четири семейства без пътна връзка.

За да се запознае лично с обстановката, в Крумовград бе и областният управител на Кърджали Никола Чанев, който обяви пред медиите, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там. 

Източник: БТА, Валентина Стоева    
Последвайте ни
Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 13 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 13 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 13 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 13 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 1 час

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

България Преди 1 час

Промяната беше оспорена от родители

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Свят Преди 2 часа

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

<p>Иранският президент предупреди: Чиновниците може да отидат в ада</p>

Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

Свят Преди 3 часа

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 3 часа

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Свят Преди 3 часа

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи в света

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Любопитно Преди 3 часа

Запознайте се с Марти Райзман, бляскавият шампион по пинг-понг и вдъхновение за предстоящия филм „Марти Суприм“

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Спирката е обзаведена с с диван, библиотека, навес и декорации

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

България Преди 3 часа

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Свят Преди 4 часа

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

Свят Преди 4 часа

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 4 часа

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 4 часа

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Свят Преди 5 часа

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 5 часа

Франция вече работи по план за реакция

<p>Тръмп: Мелания мрази танците ми&nbsp;</p>

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 5 часа

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Според науката: Какво жените от различни възрасти намират за най-привлекателно у мъжете

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 януари, сряда

Edna.bg

НА ЖИВО: Барселона - Атлетик Билбао, съставите

Gong.bg

Истории от Висшата лига: Мики ван де Вен

Gong.bg

Колко ще ни струват винетките в евро

Nova.bg

МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Nova.bg