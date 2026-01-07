Свят

Мицкоски отново атакува България

7 януари 2026, 19:53
В ключването на българите в конституцията на Северна Македония не е единственото искане на България, тя иска „пълното предефиниране на македонската идентичност”, заяви премиерът на страната Христиан Мицкоски в отговор на журналистически въпрос, свързан с реакцията на българското министерство на външните работи на твърденията му, че България възразява срещу плана за действие за малцинствата на Северна Македония, „защото е на македонски език".

България: Мицкоски изопачава реалността

„Но това са дни, в които трябва да прощаваме, да се обединяваме и сплотяваме като народ и нация и мисля, че най-накрая, като народ, ще разберем, че по някои въпроси трябва да бъдем единни. Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра и спря процеса на европейска интеграция. Съжалявам, че тогава прие ултиматума от страна на източния ни съсед, вместо да ни изслуша, но ето, протягаме им ръка и те трябва да се откажат от тези тези, които чуваме в обществото, и най-накрая да застанат в защита на македонските национални интереси”, заяви Мицкоски, след като присъства на тържествената литургия в съборния храм в Скопие по повод Рождество Христово, което в Северна Македония се отбелязва днес.

Мицкоски: Няма да впиша българите в Конституцията

Мицкоски напълно изопачи позицията на българското Министерство на външните работи, която гласи, че „въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган. Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори”.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
Северна Македония България Христиан Мицкоски
