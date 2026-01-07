България

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Максималните ще са предимно между 10° и 15°

7 януари 2026, 06:30
Започва изплащането на първите пенсии в евро
Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула
Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро
НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото
Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките
Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт и оранжев код за "силен вятър" за сряда, 7 януари.

В сряда ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

Максималните ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно междуи.

Източник: НИМХ

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Видин, Враца, Монтана, Благоевград, Смолян, Габрово, Сливен, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково.

Оранжев код за опасно време е обявен за област Кърджали.

Източник: НИМХ

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около .

По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък, с преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, а с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 2° в северозападните до 13°-14° в югоизточните райони.

Източник: НИМХ

През нощта срещу петък валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса, в петък и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус , а максималните - между и .

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Силен вятър Жълт код Оранжев код Прогноза за времето Валежи от дъжд Сняг Понижение на температурите Поледици Студен атмосферен фронт НИМХ
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Започва изплащането на първите пенсии в евро

