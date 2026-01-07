Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

М инистърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в сряда, че Вашингтон ще продава венецуелски петрол "за неопределено време", след като приключи продажбата на суровината, която в момента се трупа в складове.

Изявлението му идва, след като Съединените щати конфискуваха допълнителни количества санкциониран петрол, включително чрез задържането на руски танкер, свързан с Венецуела.

Райт посочи, че приходите от продажбите ще бъдат "депозирани в сметки, контролирани от правителството на САЩ", а след това ще "се върнат във Венецуела, за да бъдат в полза на венецуелския народ".

"Вместо петролът да бъде блокиран, както е в момента, ще позволим той да тече, към рафинериите в Съединените щати и по света, за да се подобрят доставките, но продажбите ще бъдат извършвани от правителството на САЩ", заяви Райт по време на конференцията Energy, CleanTech & Utilities на Goldman Sachs.

Той допълни, че САЩ ще започнат с пускането на пазара на натрупания венецуелски суров петрол, а след това "за неопределено време, занапред", ще продават и текущото производство от страната.

Ходът представлява сериозна ескалация в политиката на администрацията на Доналд Тръмп за оказване на натиск върху временното правителство на Венецуела и на практика означава поемане на контрол от страна на САЩ върху венецуелската петролна индустрия.

Късно във вторник президентът Тръмп обяви, че е възложил на Райт да оглави американския план за продажба на до 50 милиона барела санкциониран венецуелски петрол, предаден на САЩ от временните власти на страната. Пазарни анализатори изчисляват, че това количество може да донесе приходи до 2,5 милиарда долара.

Райт каза, че вече е провел разговори с американски петролни компании относно условията, при които те биха се върнали във Венецуела. Той призна, че възстановяването на историческите нива на производство ще изисква "десетки милиони долари и значително време".

Петролният сектор обаче остава предпазлив, като анализатори оценяват, че за съживяването на занемарената венецуелска индустрия ще са нужни инвестиции за милиарди долари и поемане на сериозен риск.

Министърът уточни, че първоначално САЩ ще доставят химикалите, необходими за възстановяване на потока на тежкия венецуелски суров петрол, а след това планират да работят с правителството за изпращане на оборудване и материали за по-мащабна модернизация на сектора.

Очаква се Райт да се срещне с няколко ръководители от енергийната индустрия по темата за Венецуела в рамките на конференцията в сряда. В петък той ще участва и в среща с петролни компании в Белия дом, заедно с президента Тръмп и други високопоставени представители на администрацията.