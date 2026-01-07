Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Ю жните части на Австралия са засегнати от гореща вълна, в резултат на която температурата в някои градове надхвърли 40 градуса по Целзий, предаде Ройтерс.

Severe to locally extreme #heatwave conditions are building across #SA, #Vic, northern #Tas & #NSW with more hot days and nights to come.#FireDangerRatings are elevated, reaching Extreme across southern parts of SA & western & central Vic today.



Latest: https://t.co/jlOoTZL1iF pic.twitter.com/hze0EnAMVu — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 6, 2026

Заради жегата бяха отправени предупреждения за рисковете за здравето, както и за натоварване на електропреносната мрежа и избухване на горски пожари.

Метеоролози съобщиха, че условията са най-тежките за последните 6 години. През 2020 г. пожари обхванаха големи части от Югоизточна Австралия и отнеха живота на 33-ма души. Събитията останаха в историята като "Черното лято".

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за силна или екстремна горещина за щатите Нов Южен Уелс, Виктория, Южна Австралия и Тасмания. Бяха обявени и предупреждения за екстремна опасност от пожари във Виктория и Южна Австралия.

"Повишената опасност от пожари се дължи на много горещи въздушни маси чак от Западна Австралия, като максималните температури надхвърлят 45 градуса", заяви старши метеорологът Сара Скъли.

DEVELOPING: Three bushfires are burning out of control across the state, as Victoria swelters through an extreme heatwave. @LauraTurner_7 has the latest from the state control centre. pic.twitter.com/JT0dpzd5WZ — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 7, 2026

В щата Виктория температурите достигнаха 44 градуса, а в столицата Мелбърн – 41 градуса. Властите призоваха жителите да останат по домовете си и да приемат достатъчно течности.

Комисарят по управлението на извънредни ситуации във Виктория Тим Уибуш заяви, че огнеборци се работят за овладяването на няколко пожара в различни части на щата, като условията се очаква да се влошат в петък.

"Вече имаме издадено предупреждение за силна до екстремна гореща вълна в целия щат и сега виждаме как тези условия се разпространяват навсякъде. Особено важно е жителите на Виктория да бъдат внимателни, да следят състоянието си и да стоят на хладно", добави той.

В Сидни температурите достигнаха 31 градуса, в Пърт – 32, а в Аделейд стигнаха 43.

Някои обществени сгради, като библиотеките, удължиха работното си време, за да помогнат на хората да се предпазят от жегата, докато други обекти, сред които сафари паркът "Монарто", бяха принудени да затворят за деня. В Аделейд повече от 2000 домакинства останаха без ток.

"Психологически човек трябва да запази спокойствие в жегата и да не изпада в паника. Това е само за два-три дни, след което температурите отново ще спаднат", каза жителката на Аделейд Валдийн Тъкуел пред националната телевизия "Ей Би Си".