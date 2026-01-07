Свят

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

7 януари 2026, 16:42
Източник: AP/БТА

С ирийската армия обяви, че кюрдските квартали в северната част на Алепо ще бъдат считани за "военна зона" от днес следобед, предаде "Франс прес". Армията заяви, че са създадени "хуманитарни коридори" за изтегляне на цивилни.

И днес спорадични сблъсъци между правителствените сили и кюрдски сили се разразяват в града след обстрелите от вчера, при които загинаха девет души. Това бяха и най-тежките сблъсъци в Алепо, откакто през март ръководството в Дамаск, оглавявано от временния президент Ахмед аш Шараа, подписа споразумение със Сирийските демократични сили, които контролират значителна част от Североизточна Сирия. Съгласно договореностите те трябваше да се влеят в сирийската армия до края на 2025 г., но възникнаха разногласия относно начина на осъществяване на този процес.

Сирийци напускат Алепо през "хуманитарните коридори"

"Кварталите Шейх Максуд и Ашрафие ще се считат за военна зона от 15:00 ч. местно време", се казва в съобщение на сирийската армия. В съобщението се уточнява, че са изградени два "хуманитарни коридора", чрез които цивилните могат да напуснат района преди началото на военните операции.

Голям брой семейства с деца започнаха да напуска кюрдските квартали в града. Мнозина носеха багаж. Някои плачеха, докато си тръгваха от двата района на града, отбелязва АФП.

Високопоставеният кюрдски лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война" и призова за решаване на проблемите чрез диалог.

Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили

В изявление правителствените сили предупредиха, че "всички позиции на Сирийските демократични сили в кварталите ще бъдат легитимна цел" и призоваха жителите да стоят настрана.

Представителят на кюрдската автономна власт в Дамаск Абдел Карим Омар заяви, че кварталите Ашрафие и Шейх Максуд са "обкръжени".

Властите в Алепо временно спряха полетите от летището за 24 часа и затвориха училища, университети и държавни учреждения.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Сирийска армия Алепо Кюрдски квартали
Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
