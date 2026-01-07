Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Н естандартна спирка за градски транспорт във Варна вече радва жителите и посетителите на района. Автобусната спирка "Прибой" между квартал "Галата" и местността "Черноморец" предлага истински домашен уют и комфорт на чакащите, напомняща повече на удобен хол, отколкото на стандартна спирка.

Източник: БГНЕС/ЕРА

Инициативата е изцяло дело на местните жители, които обединили усилия, за да преобразят занемареното пространство и да го превърнат в приветливо и функционално място с диван, библиотека, навес и декорации.

Целта им е не само да подобрят условията за чакане, но и да създадат среда, която носи настроение и усещане за общност.