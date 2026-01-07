България

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Спирката е обзаведена с с диван, библиотека, навес и декорации

7 януари 2026, 16:35
Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)
Източник: БГНЕС/ЕРА

Н естандартна спирка за градски транспорт във Варна вече радва жителите и посетителите на района. Автобусната спирка "Прибой" между квартал "Галата" и местността "Черноморец" предлага истински домашен уют и комфорт на чакащите, напомняща повече на удобен хол, отколкото на стандартна спирка. 

Източник: БГНЕС/ЕРА

Инициативата е изцяло дело на местните жители, които обединили усилия, за да преобразят занемареното пространство и да го превърнат в приветливо и функционално място с диван, библиотека, навес и декорации.

Целта им е не само да подобрят условията за чакане, но и да създадат среда, която носи настроение и усещане за общност. 

Източник: БГНЕС    
Автобусна спирка Спирка Прибой Местна инициатива Комфорт Домашен уют Общност Градски транспорт Галата и Черноморец Преобразено пространство Нестандартен дизайн
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 10 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 10 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Изплащат първите пенсии в евро

Преди 10 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 10 часа

