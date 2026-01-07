Свят

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

7 януари 2026, 18:38
Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай се страхуват от тях.

"Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Тръмп отхвърли критиките, твърди, че е направил НАТО силен

"Не забравяйте за всички онези големи фенове на НАТО, те трябваше да дават 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ глупаво плащаха за тях! Аз, с уважение, ги докарах до 5% БВП и сега те плащат. Всички казваха, че това не може да се направи, но се оказа, че може, защото, освен всичко друго, всички те са мои приятели. Без моето участие Русия досега щеше да е превзела цяла Украйна. Не забравяйте също, че аз самият прекратих 8 войни, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение! Важното е, че спасих милиони животи. Русия и Китай въобще не се страхуват от НАТО без САЩ и се съмнявам, че НАТО би застанало до нас, ако наистина имахме нужда от него. Всички имат късмет, че възстанових военните сили по време на първия си мандат и продължавам да го правя. Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят. Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, са възстановените от Доналд Тръмп САЩ", обяви американският президент.

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

