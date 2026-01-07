България

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Терзиев: Битката да спестим на софиянци няколкостотин милиона лева не е никак лека

7 януари 2026, 18:27
Източник: БТА

С толична община осигури непрекъсваемост на услугите по сметопочистване в още шест столични района, попадащи в Зона 2 ("Панчарево", "Искър", "Кремиковци") и Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“), чиито договори изтичат днес. С тези нови решения, Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“) остава единствената, в която обслужването ще продължи да се извършва в режим на кризисна организация, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

Кметът на София, Васил Терзиев, коментира: „Битката да спестим на софиянци няколкостотин милиона лева не е никак лека. Тя минава през сериозен натиск, съдебни процедури и временни трудности. Да, има и ще има неудобство - винаги сме били открити за това. Това е цената да не приемем неизгодни условия и да не натоварим хората с по-високи такси. За районите “Люлин” и “Красно село”, “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев” аз и екипът ми сме поели ангажимент – да направим всичко възможно до края на месеца режимът да бъде стабилизиран и услугата да бъде нормализирана.“

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

По отношение на Зона 2 ("Панчарево", "Искър", "Кремиковци")), Столична община взе решение за удължаване на договора с досегашния изпълнител чрез подписване на анекс и индексация на цената с 19%, т.е. за 209 лв. на тон. 

За Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) обслужването е възложено временно на фирмите, обслужващи пограничните райони - Зона 7 и Зона 5, на единични цени съответно от 209 лв. и 175 лв. на тон. По предварителното изпълнение за сключване на договор с избрания от Столична община изпълнител за тази зона, се очаква ВАС да се произнесе до 12 януари. 

С осигуряването на услугата в Зони 2 и 4, Общината е гарантирала чистотата в общо 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха в последните няколко месеца. Зона 3 остава единствената, в която сметопочистването ще продължи да се извършва с общински капацитет - от ОП СПТО в кризисен режим. Зимната поддръжка там също ще бъде осигурена - чрез допълнително възлагане в рамките на договорите на изпълнителите, обслужващи пограничните зони.

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Относно Зона 6 (районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“), Общината припомня, че от 1 януари 2026 г. е в сила дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой", с който се възлага изпълнението на пълния обем от дейности по чистотата в тези райони.

Столичната община припомня, че при повечето зони текат съдебни процедури, оспорващи решенията на Общината за прекратяване на търговете или удължаване на договорите. За Зони 1 и 7 Общината прекрати стартираната през юни процедура поради липса на реална конкуренция, а последвалите жалби на участниците бяха отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията, която потвърди решенията на Общината.

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Паралелно с временните решения, Столична община продължава да работи за развиване и разширяване на общинския капацитет, за да балансира зависимостта и да осигури конкуренция на външните изпълнители. Друг основен приоритет е разминаването на сроковете на договорите, за да не се допуска в бъдеще криза, породена от едновременното им изтичане, както и подготовката на нови трайни договори с по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол.

Източник: БГНЕС    
Столична община Сметопочистване Райони на София
