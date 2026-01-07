България

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

7 януари 2026, 16:29
Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава
Източник: БГНЕС

Е дномесечният период на двойно обращение на лев и евро у нас няма да бъде удължаван, като ще изтече на 31 януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Съобщението е във връзка с постъпващи запитвания по повод твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), с която срокът за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен.

Пресцентърът на финансовото ведомство посочва, че е упълномощен да заяви, че представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение.

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната, пише в съобщението.

От 01 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото. В чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в Република България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото)“.

Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути, уточняват от пресцентъра на финансовото ведомство.

Всичко за еврото в България: Най-важните въпроси

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка.

От Министерството на финансите припомнят също, че във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.

Министерството на финансите призовава гражданите да търсят официални източници на информация, каквито са специално създаденият сайт за еврото – https://еврото.бг и интернет страницата на Българската народна банка.

След изтичане на периода на двойно обращение еврото става единственото законно платежно средство в България, като гражданите ще могат да продължат да обменят левове в евро по фиксирания курс в БНБ, офисите на "Български пощи" и търговските банки, припомня БТА. Търговските банки и "Български пощи" обменят левове в евро без такси до средата на тази година, докато БНБ ще предлага тази услуга без такси безсрочно. Банките и "Български пощи" имат задължението да обменят левове в евро до края на 2026 година.

Източник: БТА, Мартин Леков    
Въвеждане на еврото Двойно обращение Министерство на финансите
