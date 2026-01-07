Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

П анама шапка, наклонена леко на една страна, червена бухалка в ръка и банкнота от сто долара, с която да се провери височината на мрежата. Ако тенисът на маса някога е имал свой ръководител на ринга, това е бил Марти Райзман. Легендарният нюйоркчанин не просто е играл пинг-понг. Той го е превърнал в спектакъл. Днес неговият необикновен живот е искрата зад новия филм на Джош Сафди за A24 – „Марти Суприм“, с участието на Тимъти Шаламе. Но кой е бил той всъщност?

Шоуменът, който превърна спорта в спектакъл

Райзман се появява на масите в Манхатън през 40-те години на миналия век и никога не губи вкуса си към театралността. Той подгрява за баскетболния отбор „Харлем Глоубтротърс“ с комични трикове, може да разцепи цигара (да, буквално) с топка за пинг-понг от 20 крачки и понякога играе седнал или със завързани очи.

Но Райзман не беше просто атракция. Той беше елитен състезател. Печели националните титли на САЩ на сингъл през 1958 и 1960 г., събира медали от световни първенства и – в най-невероятния ход в кариерата си – се завръща на 67-годишна възраст, за да спечели Откритото национално първенство на САЩ по хардбат през 1997 г. Вероятно е най-възрастният човек, спечелил открита национална титла в спорт с ракета.

Застъпник на „истинската“ игра

Ако някога сте се чудили защо някои бухалки изглеждат като стелт бомбардировачи, а други – като парче шкурка, залепено върху дъска, Райзман е вашият ориентир. Той беше най-големият защитник на твърдите бухалки и обичаше старата гума с набръчквания, която възнаграждава правилното позициониране и точните удари, а не чистото въртене. Когато през 50-те години на миналия век настъпва ерата на гъбата, той се превръща в най-шумния ѝ критик, твърдейки, че новата технология заглушава усещането и звука, които правят разиграванията четими за публиката. По онова време мнозина го поставят под съмнение, но възраждането на твърдите бухалки през 90-те и 2000-те години доказва неговата теза.

Днес твърдите бухалки на Марти са истински съкровища.

Възраждането на тениса на маса

Тенисът на маса не остава закотвен в 50-те години на миналия век и това до голяма степен се дължи на Марти Райзман. Инициативи като Table Tennis Nation, за чието създаване той помага, пренасят играта в клубове и поп-ъп вечери, където модни ентусиасти се смесват с хора, които живеят в мазета. Той отново прави тениса на маса да се усеща като Ню Йорк: малко опушен, малко бляскав и отворен за всеки, който иска да се пошегува и да влезе в играта.

От легендата на Долен Ийст Сайд до водещия актьор

Кой би бил по-подходящ за ролята на красивия, уверен мошеник в пинг-понга от 50-те години на миналия век от американско-френския любимец Тимъти Шаламе? Той се превъплъщава в образа на Марти Маузер (измислен персонаж, силно вдъхновен от истинския Марти Райзман) в американския спортен комедийно-драматичен филм. Но не очаквайте класически биографичен разказ. Филмът на Сафди е свободно вдъхновен от света на Райзман – клубовете, състезанията, безупречната игра на ръба на шоуто – и се фокусира върху изследването на характерите и комедията, а не върху пълната историческа картина.

След изненадваща световна премиера на Нюйоркския филмов фестивал през октомври, ранните публикации го определят като високооктанов, забавен и „обречен на награди“. A24 вече се възползва от тази инерция и се готви за голяма премиера на Коледа.

Какво филмът прави за Марти

Три истини правят „Марти Суприм“ достоен за гледане.

Първо, стилът е същност. Дрехите не бяха просто дрехи – те бяха реклама. В спорт, често скрит в църковни зали и мазета, той се появяваше облечен като лидер на джаз бенд. „Марти Суприм“ уважава тази аура и я вплита в тъканта на филма. Лентата създава паралели с тениса, където дрескодът, престижът на залата и дори обявяването на съдиите са се превърнали в емблематични.

Второ, филмът показва, че умението и самоувереността могат да съществуват едновременно. Именно затова решението да се даде приоритет на истинските механики на тениса на маса – тренировките, работата с краката и правилните удари – звучи вярно на духа, дори когато сюжетът си позволява волности.

Трето, той придава философия на спорта. Райзман искаше тенисът на маса да бъде разбираем и вълнуващ за зрителите, а не просто размяна на сервиси. Защитавайки хардбата, той защитаваше интересите на публиката. Това е позиция, която се вписва идеално в мисията на Сафди да направи пинг-понга достоен за големия екран.

Защо Марти все още е важен

Всеки спорт се нуждае от свой „непокорен евангелист“ – човек, който може да влезе в стая, пълна със скептици, и да си тръгне с трима нови фенове, сметка от бара и история, която ще разказваш в кръчмата. Райзман беше точно такъв за тениса на маса.

Ако „Марти Суприм“ изпрати нова вълна от зрители, които да търсят в YouTube клипове на старец с федора, разцепващ цигара с форхенд, толкова по-добре. Истинският Марти би се наслаждавал на вниманието.