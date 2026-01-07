Свят

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

Мадуро и съпругата му се явиха в съда с видими травми, а адвокатът на Флорес заяви, че тя е "получила значителни наранявания" по време на "отвличането"

7 януари 2026, 14:26
О фициални представители на администрацията на Доналд Тръмп съобщиха пред американски законодатели, че Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са получили травми по време на опита си да избягат от американските сили, които се опитвали да ги арестуват, предаде CNN.

Според официалните лица Мадуро и Флорес са опитали да се скрият зад тежка стоманена врата в техния двор, но рамката на вратата била ниска и те са ударили главите си при бягството. Оператори от "Делта форс"/Delta Force ги задържали и им оказали първа помощ след извеждането им от комплекса.

Сред участниците в брифинга пред законодателите бяха държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пит Хегсет, председателят на Обединения щаб ген. Дън Кейн, главният прокурор Пам Бонди и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Събитието продължи повече от два часа.

Мадуро и съпругата му се явиха в съда с видими травми, а адвокатът на Флорес заяви, че тя е „получила значителни наранявания“ по време на "отвличането".

„Съществува също вероятност за фрактура или сериозно натъртване на ребрата“. Адвокатът поиска рентгенова снимка и пълно медицинско изследване, за да се гарантира нейното здраве.

По време на съдебното заседание Флорес се клати и накланя главата си, а Мадуро имаше затруднения при сядане и изправяне, според репортерите. Съдебни скици показват Флорес с превръзки на главата.

Официалните лица, които брифираха законодателите, описаха нараняването на главата на Флорес като леко.

  • Инциденти и жертви при операцията

Някои от операторите на "Делта форс" също са пострадали по време на операцията при голям сблъсък с кубинска бързо реагираща част, разположена близо до комплекса на Мадуро. Те са били улучени от куршуми и осколки, но нараняванията им не са опасни за живота и се очаква пълното им възстановяване.

По време на операцията в Каракас са били разположени почти 200 американски военнослужещи, заяви Хегсет в понеделник.

Представителите на администрацията не разполагали с точна информация за броя на венецуелците или кубинците, загинали при операцията, но правителството на Куба съобщи, че 32 техни военни и полицейски служители са убити.

  • Капитанът на режима остава на поста

Официалните лица заявиха, че операцията за залавяне на Мадуро не е целяла смяна на режима, тъй като венецуелското правителство остава предимно непокътнато и се ръководи от неговия заместник Делси Родригес.

Рубио определи Родригес като по-прагматична от Мадуро и като партньор, с когото САЩ могат да работят. Лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо няма да може да контролира силите за сигурност на режима, посочиха източниците.

Политиката на администрацията спрямо Родригес се основава на класифициран анализ на ЦРУ относно последствията от евентуалното отстраняване на Мадуро, добави източникът. Това не е препоръка за смяна на режима, а оценка на краткосрочните последици от липсата на Мадуро като президент.

  • Очаквания към Родригес

Рубио е основният контакт на администрацията с Родригес. Президентът Тръмп заяви, че Рубио „говори с нея свободно на испански“ и че тяхната „връзка е много силна“.

Американската администрация очаква от Родригес да работи по възстановяването на нефтената инфраструктура на Венецуела и да позволи американски компании да оперират в страната. Все още няма формално споразумение, а се разчита на натиск чрез военноморско присъствие в Карибския регион като средство за влияние.

Източник: CNN    
