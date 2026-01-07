Свят

Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната

7 януари 2026, 17:07
Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада
Източник: Getty Images

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви в четвъртък, че ако властите не успеят да подобрят условията на живот на хората, това ще ги отведе „в ада“, съобщи The Jerusalem Post.

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната. Пезешкиан подчерта, че за общественото недоволство е виновно неговото правителство, а не външни сили.

„Според Корана, ако не успеем да решим проблемите на хората, ще се озовем в ада“, заяви президентът, цитиран от изданието.

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

  • Защо това е важно

През последните дни в Иран избухнаха протести заради сривовете в икономиката, паралелно с изявления на ирански лидери и военни, че страната се намира във война със САЩ, Европа и Израел, твърдения, които поне Вашингтон и европейските столици не споделят.

"Нещо се променя": Какво става в Иран

  • Какво трябва да се знае

По данни на ирански медии Пезешкиан се опитва да успокои общественото напрежение около икономиката, след като управителят на Централната банка подаде оставка на фона на рязкото обезценяване на националната валута спрямо долара.

В сряда президентът заяви, че в настоящия момент страната се нуждае от истинска солидарност и конструктивна критика, предаде държавната агенция IRNA. По думите му критиките трябва да бъдат насочени към подобряване на управлението.

Пезешкиан е под силен натиск да действа бързо, след като протестите, по информация на IRNA, са станали смъртоносни, доброволен член на паравоенната Революционна гвардия е бил убит от демонстранти в западна провинция.

В град Кухдашт, на около 400 километра югозападно от Техеран, властите са арестували около 20 души след протести, като по-късно е било съобщено, че спокойствието е възстановено.

Правителството се опитва да покаже готовност за диалог с протестиращите, а думите на Пезешкиан за последиците, ако проблемите на хората не бъдат решени, изглежда отразяват тази линия.

Това послание контрастира с последната голяма вълна от протести през 2022 г., след смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест, когато властите предприеха твърди репресивни мерки срещу демонстрантите.

Кой запали искрата на недоволството в Иран

  • Какво казват хората

Саид Пурали, заместник-губернатор на провинция Лурестан, пред Иранската студентска новинарска мрежа:

„Протестите, които се случиха, са резултат от икономически натиск, инфлация и валутни колебания и са израз на проблеми с поминъка. Гласовете на гражданите трябва да бъдат чути внимателно и тактично, но хората не бива да позволяват исканията им да бъдат използвани от користни елементи.“

Хамидреза Азизи, изследовател в германския мозъчен тръст SWP Berlin:

„Най-същественото въздействие на протестите вероятно ще бъде по-нататъшната ерозия и все по-видимото доказателство за вече отслабващата легитимност на Ислямската република, а не фундаментална трансформация на системата.“

Израелският министър на иновациите, науката и технологиите Гила Гамлиел, в X:

„Вие не сте сами. Призовавам света да чуе вашия вик за свобода и да ви подкрепи.“

Духовник: Режимът в Иран може да падне

  • Какво следва

Макар иранският президент да даде сигнал, че иска да работи за решаване на проблемите на гражданите, протестите в страната продължават и обхващат все повече места.

Източник: newsweek    
Ирански протести Масуд Пезешкиан Икономическа криза Условия на живот Ислямска република Инфлация Обезценяване на валутата Революционна гвардия Правителствена отговорност Обществено напрежение
Последвайте ни

По темата

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 11 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 12 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 11 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 12 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Свят Преди 1 час

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 1 час

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Спирката е обзаведена с с диван, библиотека, навес и декорации

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

България Преди 2 часа

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Свят Преди 2 часа

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

Свят Преди 2 часа

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 2 часа

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 3 часа

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

<p>Тръмп: Мелания мрази танците ми&nbsp;</p>

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 3 часа

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 3 часа

Франция вече работи по план за реакция

<p>Фараж посочи кой носи отговорността за бъдещето на Гренландия</p>

Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания

Свят Преди 3 часа

Британският съюзник на американския президент призна сериозни опасения за сигурността на арктическата територия, но отхвърли идеята за американско завземане

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

„Семейство Симпсън“ предсказват за 2026 г. пандемия от грип, загуба на работни места заради изкуствен интелект, космически пътувания, умни домове, извънземни и възможен глобален конфликт

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

България Преди 4 часа

Габриел Т. е признат за виновен в това, че при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата и умишлено е причинил смъртта на Цветелин Л., Стела И. и Найден Т.

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Любопитно Преди 4 часа

Netflix обяви документалния филм „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“, който разкрива работата зад кулисите на последния сезон на хитовия сериал и ще бъде излъчен премиерно на 12 януари

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Любопитно Преди 4 часа

Китай започва нова хипергравитационна центрофуга за компресиране на пространството и времето – как работи?

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Според науката: Какво жените от различни възрасти намират за най-привлекателно у мъжете

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 януари, сряда

Edna.bg

ЦСКА натири двама във Враца

Gong.bg

Йошко Гвардиол за DIEMA SPORT: Пеп Гуардиола е прекрасен човек

Gong.bg

Съд спря временно новия формат на матурата по математика след 7 клас

Nova.bg

МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Nova.bg