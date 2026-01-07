Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви в четвъртък, че ако властите не успеят да подобрят условията на живот на хората, това ще ги отведе „в ада“, съобщи The Jerusalem Post.

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната. Пезешкиан подчерта, че за общественото недоволство е виновно неговото правителство, а не външни сили.

„Според Корана, ако не успеем да решим проблемите на хората, ще се озовем в ада“, заяви президентът, цитиран от изданието.

Защо това е важно

През последните дни в Иран избухнаха протести заради сривовете в икономиката, паралелно с изявления на ирански лидери и военни, че страната се намира във война със САЩ, Европа и Израел, твърдения, които поне Вашингтон и европейските столици не споделят.

Какво трябва да се знае

По данни на ирански медии Пезешкиан се опитва да успокои общественото напрежение около икономиката, след като управителят на Централната банка подаде оставка на фона на рязкото обезценяване на националната валута спрямо долара.

В сряда президентът заяви, че в настоящия момент страната се нуждае от истинска солидарност и конструктивна критика, предаде държавната агенция IRNA. По думите му критиките трябва да бъдат насочени към подобряване на управлението.

Пезешкиан е под силен натиск да действа бързо, след като протестите, по информация на IRNA, са станали смъртоносни, доброволен член на паравоенната Революционна гвардия е бил убит от демонстранти в западна провинция.

В град Кухдашт, на около 400 километра югозападно от Техеран, властите са арестували около 20 души след протести, като по-късно е било съобщено, че спокойствието е възстановено.

Правителството се опитва да покаже готовност за диалог с протестиращите, а думите на Пезешкиан за последиците, ако проблемите на хората не бъдат решени, изглежда отразяват тази линия.

Това послание контрастира с последната голяма вълна от протести през 2022 г., след смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест, когато властите предприеха твърди репресивни мерки срещу демонстрантите.

Какво казват хората

Саид Пурали, заместник-губернатор на провинция Лурестан, пред Иранската студентска новинарска мрежа:

„Протестите, които се случиха, са резултат от икономически натиск, инфлация и валутни колебания и са израз на проблеми с поминъка. Гласовете на гражданите трябва да бъдат чути внимателно и тактично, но хората не бива да позволяват исканията им да бъдат използвани от користни елементи.“

Хамидреза Азизи, изследовател в германския мозъчен тръст SWP Berlin:

„Най-същественото въздействие на протестите вероятно ще бъде по-нататъшната ерозия и все по-видимото доказателство за вече отслабващата легитимност на Ислямската република, а не фундаментална трансформация на системата.“

Израелският министър на иновациите, науката и технологиите Гила Гамлиел, в X:

„Вие не сте сами. Призовавам света да чуе вашия вик за свобода и да ви подкрепи.“

Какво следва

Макар иранският президент да даде сигнал, че иска да работи за решаване на проблемите на гражданите, протестите в страната продължават и обхващат все повече места.