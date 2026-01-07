Свят

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

7 януари 2026, 20:53
Ж ена загина в Минеаполис след стрелба, в която са участвали служители по имиграционните служби, провеждащи операция в сряда, предава Си Ен Ен.

В изявление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ се казва, че „насилствени бунтовници са въоръжили“ превозно средство и са се опитали да прегазят служителите.

„Имиграционен служител, страхувайки се за живота си, живота на колегите си от реда и безопасността на обществеността, е произвел защитни изстрели“, се казва в изявлението.

„Той е използвал обучението си и е спасил собствения си живот и този на колегите си,“ добавят от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Кадри в социалните мрежи обаче показват как имиграционният агент стреля от близко разстояние по жена, управляваща отдалечаващ се от него автомобил, който не представлява заплаха за него и колегите му. След това колата започва да криволичи и се блъска в друг автомобил, спрян наблизо.

Това става на фона на национално усилие на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис, съобщиха два източника от правоохранителните органи пред Си Ен Ен.

Източник: CNN    
Минеаполис Стрелба САЩ
