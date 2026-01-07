Любопитно

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

7 януари 2026, 07:00
Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!
Най-красивите ски курорти в света

Най-красивите ски курорти в света
Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени
Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание
Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство
Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка
Маргарита Лъчезарова от

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7
Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Н а 7 януари Православната църква чества Ивановден, денят на Св. Йоан Кръстител, който предрича идването на Иисус Христос и дава Свето кръщение (Богоявление) в река Йордан.

Свети Йоан е човекът, удостоен с най-високата оценка от Иисус Христос: "Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстител".

Той е роден шест месеца преди Иисус. Родителите му са свещеник Захария и Елисавета. Посветил се от дете в служба на Бог, той се подвизавал като отшелник в пустинята, а когато навършил 30 години по Божие указание започнал да проповядва сред еврейския народ покаяние и да кръщава във водите на река Йордан идващите при него.

Големите празници през януари
10 снимки
сурвачка
празник имен ден
зверино йордановден
вино

Хората при кръщението осъзнавали и изповядвали своите грехове. Питали Йоан какво да правят, а той им отговарял: "Който има две дрехи, нека даде на оня, който няма; и който има храна, нека прави същото". А митарите, събирачи на данъци и налози, простичко съветвал: "Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено". И на войниците, които в мирно време имали полицейски задачи, препоръчвал: "Никого не притеснявайте, не клеветете и се задоволявайте с вашите заплати". А понеже народът се питал дали този свят човек и пламенен проповедник не е Христос (т.е. Месия, Помазаникът), Йоан скромно отговарял: "Не съм аз Христос. Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън".

Кръстителят не пропускал да посочи грешките и на цар Ирод Антипа. Затова бил заловен и хвърлен в тъмница.

Царят се боял да го убие, защото народът много го почитал. Но при сгоден случай той наредил да отсекат главата му. Така завършил земния си път последният от пророците, които предричали идването на Спасителя Христос. Това печално събитие спомняме на 29 септември, а днес почитаме Кръстителя, защото на вчерашния ден, Богоявление, е извършил кръщението на Иисус Христос. Затова днес е основният празник в чест на свети Йоан Кръстител, наречен от народа Ивановден.

Какви са традициите и обичаите

В България обредното къпане за здраве на Йордановден продължава и на Ивановден. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този празник. Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или от девера.

Затова окъпването би могло да се разглежда като елемент от следсватбените обичаи, с които се затваря широкият кръг на сватбената обредност. През този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже, и имениците.

В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до една година. Обредното къпане включва и размяната на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Народната представа за Свети Йоан като покровител на кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете. Кумците носят кравай, месо, вино. Прави се обща трапеза.

Обредната трапеза включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле.

На Ивановден изтича и срокът, през който обикалят новогодишните маскирани дружини. В някои райони на страната коледарите отвеждат тържествено "царя" на дружината на чешмата, където го окъпват. След това той устройва угощение, на което присъстват и маскирани като мечка, невеста, арапи. С празнично хоро завършва пълният цикъл на обичая коледуване.

Имен ден празнуват Иван, Ваньо, Ваня, Йоана, Йоан, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана, Яна.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
ивановден празник имен ден традиции обичаи
Последвайте ни
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 50 минути
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 1 час
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 53 минути
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 1 час

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 30 минути

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 57 минути

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Любопитно Преди 1 час

Скалните пирамиди край село Стоб са истински природен феномен, който се е формирал стотици хиляди години под влиянието на различни климатични фактори, те не впечатляват с мащаб, а с характер – с онова усещане за тишина и древност, което те обгръща още при първата среща

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

България Преди 1 час

Предвижда се отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни

САЩ: Армията е опция за Гренландия

САЩ: Армията е опция за Гренландия

Свят Преди 8 часа

Придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 9 часа

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

България Преди 10 часа

Какъв е последният път на българските монети

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

България Преди 10 часа

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

<p>&bdquo;По-близо сме до мир в Украйна от всякога&ldquo;</p>

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

Свят Преди 10 часа

Създават 800 000 украинска армия, която да възпира Русия

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 11 часа

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

България Преди 11 часа

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Свят Преди 12 часа

Филатов: Руснаците са бомбардирали собственост на САЩ

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 12 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 13 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

Люта зима във Франция, загинали

Люта зима във Франция, загинали

Свят Преди 13 часа

Общо 26 департамента в западната част на Франция бяха поставени под оранжев код

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Свят Преди 14 часа

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 януари, сряда

Edna.bg

Брускети с тиква и камембер

Edna.bg

Време е за поредното голямо футболно шоу: Суперкупата на Испания

Gong.bg

Локомотив Авиа отпадна от турнира за Купата на ЦЕВ след втора загуба от румънци

Gong.bg

Празнуваме Ивановден

Nova.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg