САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

В ъоръжените сили на САЩ обявиха, че са задържали в Карибско море още един танкер, свързан с Венецуела, от т. нар. „сенчест флот“ на Русия, предаде „Ройтерс“.

САЩ задържаха в международни води санкционирания кораб „София“ и го ескортират към тяхно пристанище, съобщи днес американското Южно командване.

„При операция преди зазоряване министерството на войната в координация с министерството на вътрешната сигурност заловиха без инциденти плаващия без държавен флаг, санкциониран моторен танкер от сенчестия флот“, съобщиха военните.

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

„Заловеният кораб „София“ оперираше в международни води и извършваше незаконни дейности в Карибско море“, добавиха американските въоръжени сили.

Това е вторият танкер, свързан с Венецуела, който бе задържан от американските военни днес.

По-рано американското военно командване за Европа съобщи за задържането на кораба „Бела 1“ в северната част на Атлантическия океан заради „нарушаване на американските санкции“.

Двата плавателни съда последно „или са акостирали във Венецуела, или са на път към нея“.

„Бела 1“ беше задържан след абордаж с хеликоптер, близо до бреговете на Великобритания след едноседмично преследване, по време на което танкерът издигна руски флаг.