Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Ш естима загинали и стотици отменени полети заради снеговете в Европа, пише BBC .

Интензивни снеговалежи и заледени пътища предизвикаха сериозен транспортен хаос в цяла Европа, като при инциденти, свързани с лошото време, са загинали най-малко шестима души.

Петима души са загубили живота си в две различни области на Франция заради изключително опасни условия за шофиране, съобщават властите. Още една жена е загинала в столицата на Босна и Херцеговина – Сараево, след като над града се изсипаха около 40 см сняг.

Стотици полети бяха отменени в различни части на Европа, а хиляди пътници останаха блокирани по летищата в Париж и Амстердам. Очаква се смущенията в пътуванията да продължат поне до сряда.

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Смъртоносни инциденти във Франция и Балканите

Във Франция трима души загинаха при два отделни инцидента в департамента Ланд, в югозападната част на страната, вследствие на т.нар. „черен лед“, съобщиха властите.

Зимата във Франция Източник: БТА/AP

Още двама души загинаха при отделни пътни инциденти в региона на Париж. Единият случай е бил сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион в източната част на столицата. В другия инцидент таксиметров шофьор е изгубил контрол върху автомобила заради снега, ударил се е в бордюр и е паднал в река Марн.

Балканите също бяха засегнати от обилни снеговалежи и проливни дъждове. В Сараево жена загина, след като дърво, натежало от мокър сняг, се е срутило върху нея, съобщи полицията.

Отменени полети и апели за ограничаване на пътуванията

Френският министър на транспорта Филип Табаро предупреди, че се очакват нови снеговалежи във вторник вечерта и в сряда. Той призова гражданите да ограничат пътуванията по пътищата и, когато е възможно, да работят от домовете си.

Националната метеорологична служба на Франция обяви, че 38 департамента ще бъдат поставени под оранжев код заради сняг и заледявания в сряда. В много части на страната бяха отменени влакови услуги.

В Париж властите съобщиха, че на летище „Роаси – Шарл де Гол“ ще бъдат отменени около 40% от полетите за няколко часа в сряда сутринта, за да могат екипите да разчистят пистите. Летище „Орли“ планира да отмени около една четвърт от полетите си за същия период.

Зимата във Франция Източник: БТА/AP

Хаос на летище Схипхол в Амстердам

Над 400 полета бяха отменени на летище „Схипхол“ в Амстердам в сряда, което доведе до сериозни затруднения за пътуващите. Стотици пътници останаха блокирани, като много от тях не успяха да се прехвърлят на свързващи полети.

На гишетата на авиокомпаниите се образуваха дълги опашки, докато пътниците чакаха информация кога ще бъдат възобновени полетите. Хиляди души остават блокирани след масовите анулации.

Голяма част от отменените полети са били изпълнявани от нидерландската авиокомпания KLM, която предупреди, че е почти изчерпала течността за обезледяване на самолетите си. Компанията обвини „екстремните“ метеорологични условия и забавянията в доставките.

Много пътници се оплакаха от липса на информация и часове чакане. Испанският пътник Хавиер Сепулведа, който е опитвал да пътува от Амстердам до Норвегия, определи ситуацията като „хаотична, неприемлива, изнервяща“.

Зимата в Швейцария Източник: БТА/AP

Той разказа, че е застанал на опашка на гишето за помощ на KLM в 6:30 сутринта местно време във вторник, а шест часа по-късно все още не е бил близо до обслужване.

От летище „Схипхол“ заявиха, че снегопочистващите екипи работят денонощно, за да поддържат пистите чисти, а самолетите се обезледяват внимателно с цел безопасност на пътниците.

Нидерландската обществена телевизия NOS съобщи, че допълнително около 600 полета, планирани за излитане от „Схипхол“ в сряда, също са били отменени.

Зимната обстановка в Белгия Източник: БТА/AP

Проблеми и с железопътния транспорт

Смущения имаше и в железопътния транспорт. Във вторник сутринта всички влакови услуги в Нидерландия бяха временно спрени заради ИТ проблем. Част от влаковете възобновиха движение след 9:00 часа местно време, но затрудненията продължиха през целия ден.

Високоскоростните влакове Eurostar между Амстердам и Париж бяха отменени или се движиха със сериозни закъснения.