Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

7 януари 2026, 14:53
Източник: БГНЕС

А мериканската петролна компания „Шеврон“ (Chevron) и фондът за дялови инвестиции „Куантум Енерджи Партнърс“ (Quantum Energy Partners) обединяват усилия за участие в наддаването за международните активи на руската петролна компания „Лукойл“, чиято стойност се оценява на 22 млрд. долара, пише  „Файненшъл таймс“.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Говорител на „Шеврон“ заяви в писмен отговор до „Ройтерс“, че компанията разполага с диверсифицирано портфолио в областта на проучването и добива на енергийни ресурси в световен мащаб и продължава да оценява потенциални възможности, като отказа да коментира конкретни търговски въпроси. Той подчерта, че „Шеврон“ работи съгласно етичен кодекс и спазва всички приложими закони и регулации.

За първи път бе съобщено, че „Шеврон“ проявява интерес към международните активите на руската компания в средата на ноември.

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

„Куантум Енерджи Партнърс“, „Лукойл“ и Белият дом не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Според информацията на „Файненшъл таймс“, ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Шеврон Лукойл Куантум Енерджи Партнърс
