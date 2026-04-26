Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

26 април 2026, 12:21
Р обърт Ф. Кенеди-младши е бил изведен от охраната си, по един човек от всяка страна го поддържал, докато краката му се влачели по пода, след като въоръжен нападател откри огън извън балната зала,в  която се провеждаше вечерята на кореспондентите в Белия дом в събота вечер, съобщи очевидец.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги, който присъствал на събитието със съпругата си, актрисата Шерил Хайнс, изглеждал дезориентиран и „в делириум“.

Същият очевидец споделя, че Ерика Кърк, вдовица на убитата консервативна икона Чарли Кърк, беше видимо разтърсена и в сълзи, когато внезапно беше изведена от събитието. „Просто искам да се прибера у дома. Просто искам да се прибера у дома“, казала разстроената 37-годишна Ерика, която е изпълнителен директор на Turning Point USA, след като се чули изстрели в хотел Washington Hilton.

Стрелбата се случва малко повече от шест месеца след като съпругът ѝ беше застрелян по време на събитие за изказвания в университета Utah Valley на 10 септември, пише The New York Post.

Президентът Тръмп, първата дама Мелания и множество високопоставени служители бяха драматично евакуирани от бляскавото събитие, след като предполагаемият стрелец Коул Томас Алън, на 31 години, произвел няколко изстрела, докато преминавал през контролен пункт за сигурност и се насочвал към балната зала с пушка и множество ножове, съобщиха полицията и източници.

Изстрелите проехтели около 20 минути след като Тръмп пристигнал на събитието, което е бойкотирал от 2011 г.

Тревожни кадри показват как повече от 2000 изплашени гости, включително множество журналисти от Вашингтон и висши служители на Белия дом, се хвърлят под масите за прикритие, когато започва стрелбата.

Заподозреният, описан като психически нестабилен учител и възпитаник на Caltech от Торънс, Калифорния, бил бързо обезвреден от агенти на Тайните служби във фоайето.

Един агент на Тайните служби бил прострелян „от много близко разстояние с много мощно оръжие“ по време на хаоса, но оцелял благодарение на бронежилетката си, заяви Тръмп, като уточни, че агентът се лекува в местна болница.

Полицията смята, че Алън е бил гост на хотела, където ежегодно се провежда събитието в чест на журналистическия корпус във Вашингтон.

Федералният прокурор на окръг Колумбия Жанин Пиро заяви, че стрелецът, когото властите все още не са официално идентифицирали, е обвинен в нападение срещу федерален служител на правоохранителните органи и в две обвинения за използване на огнестрелно оръжие при извършване на насилие.

Очаква се той да бъде изправен пред федерален съд в понеделник, като се предвиждат и допълнителни обвинения.

Източник: The New York Post    
Стрелба Вечеря на кореспондентите в Белия дом Робърт Ф Кенеди младши Ерика Кърк Президент Тръмп Евакуация Хотел Washington Hilton Въоръжен нападател Тайни служби Хаос
