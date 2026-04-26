Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Двама президенти, един и същ адрес и 45 години разлика. Историята във Вашингтон се повтори с плашеща точност, превръщайки хотел „Вашингтон Хилтън“ в най-опасното място за американските лидери

26 април 2026, 08:30
„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон
„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите
Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана
Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран
Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици
Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА
Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната
Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Д окато елитът на САЩ довършваше предястието си по време на Вечерята на асоциацията на кореспондентите в събота вечер, ехото от изстрелите на 31-годишния Коул Алън върна Вашингтон към един от най-мрачните му спомени. За присъстващите бе невъзможно да не направят паралел с историята на този хотел – същото място, където през 1981 година покушението срещу 40-ия президент на САЩ Роналд Рейгън промени завинаги протоколите за държавна сигурност.

1981: Куршумите на тротоара

На 30 март 1981 г., само 69 дни след встъпването си в длъжност, Роналд Рейгън напуска същия този хотел след реч пред синдикални лидери. Когато президентът прави кратките шест крачки от входа „T“ до своята лимузина, 25-годишният Джон Хинкли-младши изскача от тълпата и произвежда шест изстрела за по-малко от две секунди.

Рейгън оцелява, но е тежко ранен от куршум, който рикошира отстрани на президентска лимузина и го удря в торса, счупвайки ребро и пробивайки единия му бял дроб. Той е откаран по спешност в близката университетска болница „Джордж Вашингтон“ и в крайна сметка е освободен на 11 април.

Тогавашният прессекретар на Белия дом, Джеймс Брейди, е ранен при същия инцидент, както и агент на Тайните служби и местен служител от Столичното полицейско управление.

Брейди е получил мозъчно увреждане по време на инцидента и е останал инвалид до края на живота си. Травмите му са го измъчвали до края на живота му и са допринесли за смъртта му през 2014 г.

На следващата година Хинкли е признат за невинен поради невменяемост, но е настанен в строго охраняваната част на болница „Сейнт Елизабет“ във Вашингтон до изписването му през 2016 г.

Тогава драмата се разиграва изцяло на открито, на тротоара пред северозападния вход. Рейгън е тежко ранен, след като е използван куршум тип „експлодиращ“, който рикошира в бронираната лимузина. Покушението остава в историята с невероятния късмет на президента и самоотвержеността на агентите, които го натъпкват в колата, докато прес-секретарят му Джеймс Брейди остава парализиран на асфалта.

2026: Пробивът вътре в „крепостта“

Ако през 1981 г. сигурността е била пробита на улицата, то инцидентът с Коул Алън от снощи разкрива още по-шокиращ пропуск. Този път нападателят не е чакал отвън. Той е успял да влезе в самата сграда, достигайки до вътрешния периметър за проверка, непосредствено пред входа на голямата бална зала.

Докато Рейгън беше уязвим на публично място, Тръмп беше атакуван в „сърцето“ на събитието – зона, която се счита за една от най-строго охраняваните в света по време на присъствието на президента. Според свидетелствата на доброволката Хелън Мейбъс, Алън се е укрил в импровизирано помещение за бар-колички, където е сглобил оръжието си. Това означава, че нападателят е бил в непосредствена близост до 2500 гости, сред които целият кабинет и вицепрезидентът.

„Пътят на Рейгън“ се оказа недостатъчен

След 1981 г. хотел „Вашингтон Хилтън“ претърпя мащабна реконструкция за милиони долари. Беше изграден т.нар. „Път на Рейгън“ – затворен, брониран тунел, който позволява на президентския конвой да влезе директно в сградата. Целта беше лидерът на свободния свят никога повече да не стъпва на открития тротоар, където Хинкли го причака.

Снощната стрелба доказа, че заплахата е еволюирала. Коул Алън е използвал хаоса на логистиката вътре в хотела, за да заобиколи скенерите, насочвайки се към контролния пункт от вътрешността на сградата.

Реакциите: От шегите на Рейгън до гнева на Тръмп

Историческият паралел се допълва и от реакциите на двамата лидери. След операцията през 1981 г. Рейгън печели нацията с думите към хирурзите: „Надявам се, че всички сте републиканци“.

Доналд Тръмп, верен на своя стил, реагира със същата доза адреналин, но с много повече гняв към пропуските в охраната. На извънредния брифинг той припомни историята на хотела и обяви, че е време за „ниво на сигурност, каквото светът не е виждал“, намеквайки, че Вашингтон вече не може да разчита на исторически сгради, които са доказали своята уязвимост.

Случайност или проклятие, хотел „Хилтън“ отново влезе в учебниците по история. И ако през 1981 г. светът научи, че президентът не е в безопасност на улицата, през 2026 г. разбрахме, че дори бронираните стени и бетонните тунели не са преграда за „вълка единак“, решил да остави своя отпечатък върху историята.

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

Чернобил на 40: Лъжите, загубата и защо не можем да го забравим

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

<p>Орбан се отказва от парламентарния си мандат</p>

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение", отколкото да седи в парламента

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

"Имаме всички карти в ръцете си", каза Тръмп

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

<p>Иван Христанов с подробности за случаите на антракс у нас&nbsp;</p>

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

