Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

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Всяко бъдещо решение за предоставяне на помощ на Украйна, било то военнотехническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред, чрез решение на правителството и последващо разглеждане в Народното събрание. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в коментар след като стана ясно, че България спира предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна.

По думите ѝ помощта за Украйна има различни измерения и не се изчерпва само с военна подкрепа.

„Господин Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори за случаи за военна помощ, идващи от Българската армия. Помощта за Украйна има различни направления – тя е и хуманитарна помощ, и военнотехническа“, посочи Петрова.

Тя уточни, че Министерството на отбраната е това, което най-точно може да определи възможностите на Българската армия, когато става дума за военна подкрепа.

Външният министър подчерта още, че всички бъдещи решения ще бъдат съобразени с установения ред и ще се вземат според конкретните възможности на страната – както в хуманитарната, така и във военнотехническата сфера.

Велислава Петрова направи изявление и по време на откриването на срещата на външните министри от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която се проведе в София в рамките на българското председателство на формата.

Събитието е посветено на 30-ата годишнина от създаването на инициативата и се провежда под мотото „30 години ПСЮИЕ – Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“.

В речта си Петрова посочи, че годишнината е повод както за равносметка, така и за потвърждаване на общата европейска посока на развитие, основана на единство, отговорност и сътрудничество.

Тя подчерта значението на регионалната стабилност, добросъседските отношения и европейската интеграция като ключови приоритети за страните от региона.

По думите ѝ сред основните направления за по-нататъшно сътрудничество са свързаността, енергийната устойчивост, икономическият растеж, цифровата трансформация и развитието на човешкия капитал, както и справянето с хибридни предизвикателства.

Министрите на външните работи и ръководителите на делегации във формата приеха съвместна декларация по повод годишнината, която предстои да бъде официално одобрена от държавните лидери на предстоящата среща на върха.