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Тимчо Муцунски: Взаимният интерес на България и РСМ е да се движим към пълноправно членство в ЕС

"Добре е да говорим и да изясним какви са очакванията на двете страни", отбеляза външният министър на Република Северна Македония

Василена Василева Василена Василева

10 юни 2026, 13:40
Тимчо Муцунски: Взаимният интерес на България и РСМ е да се движим към пълноправно членство в ЕС
Източник: БТА

К огато говорим за двустранния аспект между България и Северна Македония, това, което аз винаги казвам е, че взаимният интерес на двете държави е да се движим напред по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз. Това заяви външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски преди участието си в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София.

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"И нашата държава, и вашата държава има много да спечелят от този процес. Аз искам да уверя, че имаме най-позитивни намерения да сътрудничим в областта на отбраната и сигурността, да сътрудничим в икономиката, да сътрудничим в образованието. Лично, като университетски преподавател, съм участвал в безброй международни конференции в София", подчерта той.

"Затова вярвам, че всички тези събития от последните години изкуствено разделят народите на двете държави. И това, което е важно, е да имаме поглед към бъдещето, да не се фокусираме върху въпроси от миналото – въпроси, свързани с идентичност, история и език, защото имаме бъдеще, което трябва да ни обедини". 

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На въпрос на български журналисти във връзка с компромиса от 2022 г. и кои от предложените от Франция ставки е успяла Северна Македония да изпълни, Муцунски подчерта, че Северна Македония има различна гледна точка към компромиса.

"Трябва да функционираме в една система, която означава взаимно доверие. Нашата гледна точка е, че имаме различно тълкуване на това, какво се очаква от нашата държава по отношение на решението от 2022 година", подчерта той.

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По думите му Северна Македония е подготвила, като част от изискванията на това решение, план за действие за малцинствата. 

"Не само за българското малцинство, а за всички малцинства в държавата, в сътрудничество с водещи експерти, делегирани от Съвета на Европа", подчерта той. "Но това, което е важно, за да можем да продължим напред, е в следващия период да работим за изграждане на взаимно доверие".

Той посочи, че "силните идентичности не е нужно да се изграждат чрез атаки срещу чуждите идентичности", а да имаме капацитета "да празнуваме нашите различия, да се уважаваме и да не се връзваме на въпроси, свързани с история, идентичност и език".

"Трябва да гледаме към общото бъдеще, което ще ни обедини. Нашата цел е не само да стигнем до фазата да отворим преговорите за присъединяване, но и да ги отворим и затворим успешно. Затова, какво е важно за нас? Да знаем, че няма да има допълнителни изисквания към нашата държава, свързани с история, идентичност и език", отбеляза Муцунски.

По думите му с диалог и взаимно разбиране няма предизвикателство, което да не може да бъде решено, ако има воля и ако всички страни са ангажирани с европейската идея.

"Нашата цел като държава е да сме в ситуация, в която не само при започване на преговорите, но и по-нататък да няма появяващи се двустранни въпроси", допълни той.

"Добре е да говорим и да изясним какви са очакванията на двете страни, защото все пак има силен двустранен елемент в този въпрос".

Редактор: Василена Василева
Източник: Симона - Алекс Михалева; Борислава Бибиновска, БТА    
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