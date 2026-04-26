Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени набързо от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом от агенти на „Сикрет Сървис“ в събота вечер, след като мъж откри стрелба с пушка по служители по сигурността.

Въоръженият мъж стреля по агент на „Сикрет Сървис“, заяви служител на ФБР пред Ройтерс (Reuters). Около два часа след инцидента Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че офицерът е бил спасен от бронежилетката си и е в „добро състояние“.

Заподозреният, когото Тръмп описа като „болен човек“, е арестуван. Всички федерални служители на вечерята, включително Тръмп, са в безопасност.

„Изглеждаше доста зъл“

„Мъж нападна контролно-пропускателен пункт, въоръжен с множество оръжия, и беше неутрализиран от някои много смели членове на „Сикрет Сървис“, каза президентът Тръмп на пресконференция в Белия дом след инцидента.

Кадри от видеонаблюдение, публикувани от Тръмп в Truth Social, показват някой, който тича бързо през контролно-пропускателен пункт, хващайки служителите по сигурността за миг неподготвени, преди те бързо да извадят оръжията си.

„Знаете ли, той се втурна от 50 ярда (около 45 метра) разстояние, така че беше много далеч от залата. Той се движеше. Той наистина се движеше“, каза Тръмп, след като гала вечерята беше отменена.

Служители смятат, че той е „вълк единак“, който е действал сам, каза Тръмп, добавяйки: „Той беше човек, който изглеждаше доста зъл, когато беше повален“.

Тръмп каза, че федерални агенти обискират дома на заподозрения стрелец в Калифорния.

Антъни Гулиелми, говорител на „Сикрет Сървис“, заяви, че службата разследва стрелба близо до главната зона за проверка на входа на събитието.

След звука от изстрелите присъстващите на вечерята веднага спряха да говорят и хората започнаха да крещят „Лягайте, лягайте!“. Много от 2600-те присъстващи потърсиха прикритие, докато сервитьорите избягаха към предната част на банкетната зала.

Агенти по сигурността повалиха на земята членове на кабинета, включително държавния секретар Марко Рубио, министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши и министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм.

Други служители по сигурността в бойни униформи щурмуваха сцената и евакуираха Тръмп и съпругата му. Някои служители по сигурността заеха позиции на сцената, насочвайки пушките си към залата. Членовете на кабинета бяха евакуирани от мястото един по един.

Вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, ключово събитие в социалния календар на Вашингтон всяка година, беше посетена и от много членове на кабинета на Тръмп и други висши служители на администрацията. Събитието се провежда в балната зала в сутерена на хотел „Хилтън“.

Стрелбата следва опитите за убийство на президента Тръмп през 2024 г.

Президентът Тръмп и първата дама се наведоха зад подиума, преди да бъдат изведени набързо от служители на „Сикрет Сървис“. Тръмп остана зад кулисите около един час, каза източник пред Ройтерс. „Ние оставаме“, бил чут да казва той, сподели източникът.

Тръмп написа в социалните мрежи, че се надява вечерята, която посещава за първи път като президент, да бъде насрочена отново след 30 дни.

Той беше обект на два опита за убийство през 2024 г., докато водеше кампания за преизбиране, след като напусна Белия дом през 2021 г.

Най-сериозният опит се случи, докато Тръмп провеждаше кампания на митинг на открито в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2024 г. Тръмп беше прострелян и ранен в горната част на ухото от 20-годишен въоръжен мъж. Стрелецът беше застрелян от служители по сигурността.

Малко повече от два месеца след стрелбата в Бътлър, агенти на „Сикрет Сървис“ забелязаха мъж, размахващ пистолет и криещ се в храстите в голф клуба „Тръмп Интернешънъл“ в Уест Палм Бийч, Флорида, докато Тръмп беше на игрището. Случаят беше счетен за опит за убийство, а заподозреният беше осъден на доживотен затвор през февруари.

Мястото на вечерята в събота, хотел „Вашингтон Хилтън“, беше сцена на опит за покушение срещу президента Роналд Рейгън, който беше прострелян и ранен от потенциален убиец пред хотела през 1981 г.