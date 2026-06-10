Енергийният министър за договора с "Боташ": Преговорите продължават, търси се балансирано решение

П реговорите между България и Турция за предоговаряне на договора с турската компания „Боташ“ продължават, като вече е поставена рамката на политическия диалог между двете страни. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на журналистически въпрос във връзка с развитието на разговорите след нейната среща с турския ѝ колега д-р Алпарслан Байрактар.

„Това, което и аз споделих с вас в края на миналата седмица, е, че моите срещи с турския ми колега поставиха рамката на политическия диалог“, посочи Петрова.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Тя уточни, че в момента преговорите навлизат в следващ етап, като призова за търпение до тяхното приключване.

„В момента вървят преговори. Моля ви за малко търпение. Вярвам, че ще имаме новини, които да споделим с вас съвсем скоро“, заяви министърът.

По думите ѝ обществото ще бъде информирано своевременно за резултатите от разговорите.

„Отново потвърждавам, че ще бъдем абсолютно открити и прозрачни във всички теми“, допълни Петрова.

Казусът с договора с „Боташ“

На 3 януари 2023 г., по време на служебното правителство на премиера Гълъб Донев, България подписа договор с турската компания „Боташ“ за пренос на природен газ. Според публични данни споразумението струва на страната близо 1 млн. лева дневно, като таксата се дължи независимо от пренесените количества.

Договорът е със срок от 13 години, а прекратяването му е възможно при заплащане на цялата дължима сума.

Въпреки критиките, тогавашният президент и настоящ премиер Румен Радев е отхвърлял твърденията, че споразумението е неизгодно, като ги е определял като „политическа атака“.

През последните години няколко правителства са заявявали намерение да предоговорят условията, но до момента без окончателен резултат.

По-рано, на 21 май, министър Ива Петрова също коментира темата, като посочи, че предстои нов кръг от разговори с турската страна за намиране на „работещо и балансирано решение“. Тогава тя уточни, че се анализират вече направени предложения и се подготвя първоначална българска позиция с цел постигане на взаимно приемливо споразумение.