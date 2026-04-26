Свят

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

„Тя осъзна какво се случва веднага“ – президентът сподели лични подробности за реакцията на съпругата си по време на атентата

26 април 2026, 10:41
Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Д оналд Тръмп разкри зловещия момент, в който Мелания Тръмп е осъзнала, че нещо е ужасно погрешно, докато в залата на Вечерята на асоциацията на кореспондентите в Белия дом са отеквали изстрели, съобщава Hello!.

На брифинг в Западното крило по-малко от час след инцидента, президентът описа хаоса и страха, разразили се в балната зала на хотел „Вашингтон Хилтън“.

Източник: БГНЕС/EPA

„Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно“, каза той, припомняйки как двамата са седели един до друг, когато се е чул първият шум. „Първата дама беше отдясно ми и чух звук… Помислих си, че е паднал поднос“.

В рамките на секунди атмосферата в препълнената трапезария се променила драстично, след като прозвучали няколко изстрела, принуждавайки гостите да залегнат под масите в търсене на прикритие. Докато някои присъстващи се навели веднага, други се поколебали, опитвайки се да разберат какъв е този звук.

Източник: БГНЕС/EPA

„Беше пистолет и някои хора разбраха това доста бързо, а други – не“, каза Тръмп и добави: „Наблюдавах, за да видя какво се случва“.

Според президента Мелания е разбрала сериозността на ситуацията почти мигновено.

„Мелания осъзна какво се случи и мисля, че знаеше“, обясни той, добавяйки по-късно, че тя му е описала това като „лош шум“ – момент, който той описа като „доста травматично преживяване за нея“.

Видео от вътрешността на балната зала показва как президентът, първата дама и вицепрезидентът Джей Ди Ванс залягат под масата си на сцената, докато се произвеждат изстрелите. Мигове по-късно агенти на „Сикрет Сървис“ нахлуват, а елитният екип за борба с нападения (Counter Assault Team) щурмува сцената с тактическа екипировка и извадени оръжия.

Източник: БГНЕС/EPA

Гостите наблюдавали в шок как охраната претърсва залата, движейки се бързо, за да осигури безопасността на висшите държавни служители. Кадри показват как агентите достигат до президента и го отвеждат на безопасно място, като Тръмп изглежда за кратко се подхлъзва, докато го извеждат, преди да възвърне равновесие.

„Беше въпрос на секунди, преди да излезем през вратата и да стигнем до защитена зона“, каза той, хвалейки бързата реакция. „Представянето на „Сикрет Сървис“, на полицията и на всички правоохранителни органи беше много добро“.

Полицията на Вашингтон по-късно потвърди, че заподозреният стрелец, идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, е бил гост на хотел „Хилтън“, където се е провеждало събитието. Разследването за това как заподозреният е успял да се доближи толкова близо до балната зала продължава.

Въпреки шокиращото прекъсване, Тръмп запази борбен тон, настоявайки, че годишното събитие ще се проведе на по-късна дата.

„Ще го направим, надявам се в рамките на следващите 30 дни“, каза той, отбелязвайки, че е подготвял реч за вечерта. „Бях готов наистина да разкритикувам някои от журналистите в залата… в момента това би било най-неподходящата реч“.

Президентът сподели и един по-личен момент след инцидента, разкривайки опасенията на съпругата си за неговата безопасност предвид предишните заплахи срещу него.

„Първата дама се справя страхотно. Тя обича страната. Разпознава опасностите по-добре от всеки друг“, каза той. „Но тя ми е казвала многократно… ‘ти работиш опасна работа’“.

Последвайте ни
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Всичко от днес

От мрежата

