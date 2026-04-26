"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

Д оналд Тръмп разкри зловещия момент, в който Мелания Тръмп е осъзнала, че нещо е ужасно погрешно, докато в залата на Вечерята на асоциацията на кореспондентите в Белия дом са отеквали изстрели, съобщава Hello!.

На брифинг в Западното крило по-малко от час след инцидента, президентът описа хаоса и страха, разразили се в балната зала на хотел „Вашингтон Хилтън“.

„Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно“, каза той, припомняйки как двамата са седели един до друг, когато се е чул първият шум. „Първата дама беше отдясно ми и чух звук… Помислих си, че е паднал поднос“.

В рамките на секунди атмосферата в препълнената трапезария се променила драстично, след като прозвучали няколко изстрела, принуждавайки гостите да залегнат под масите в търсене на прикритие. Докато някои присъстващи се навели веднага, други се поколебали, опитвайки се да разберат какъв е този звук.

„Беше пистолет и някои хора разбраха това доста бързо, а други – не“, каза Тръмп и добави: „Наблюдавах, за да видя какво се случва“.

Според президента Мелания е разбрала сериозността на ситуацията почти мигновено.

„Мелания осъзна какво се случи и мисля, че знаеше“, обясни той, добавяйки по-късно, че тя му е описала това като „лош шум“ – момент, който той описа като „доста травматично преживяване за нея“.

Видео от вътрешността на балната зала показва как президентът, първата дама и вицепрезидентът Джей Ди Ванс залягат под масата си на сцената, докато се произвеждат изстрелите. Мигове по-късно агенти на „Сикрет Сървис“ нахлуват, а елитният екип за борба с нападения (Counter Assault Team) щурмува сцената с тактическа екипировка и извадени оръжия.

Гостите наблюдавали в шок как охраната претърсва залата, движейки се бързо, за да осигури безопасността на висшите държавни служители. Кадри показват как агентите достигат до президента и го отвеждат на безопасно място, като Тръмп изглежда за кратко се подхлъзва, докато го извеждат, преди да възвърне равновесие.

„Беше въпрос на секунди, преди да излезем през вратата и да стигнем до защитена зона“, каза той, хвалейки бързата реакция. „Представянето на „Сикрет Сървис“, на полицията и на всички правоохранителни органи беше много добро“.

Полицията на Вашингтон по-късно потвърди, че заподозреният стрелец, идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, е бил гост на хотел „Хилтън“, където се е провеждало събитието. Разследването за това как заподозреният е успял да се доближи толкова близо до балната зала продължава.

Въпреки шокиращото прекъсване, Тръмп запази борбен тон, настоявайки, че годишното събитие ще се проведе на по-късна дата.

„Ще го направим, надявам се в рамките на следващите 30 дни“, каза той, отбелязвайки, че е подготвял реч за вечерта. „Бях готов наистина да разкритикувам някои от журналистите в залата… в момента това би било най-неподходящата реч“.

Президентът сподели и един по-личен момент след инцидента, разкривайки опасенията на съпругата си за неговата безопасност предвид предишните заплахи срещу него.

„Първата дама се справя страхотно. Тя обича страната. Разпознава опасностите по-добре от всеки друг“, каза той. „Но тя ми е казвала многократно… ‘ти работиш опасна работа’“.