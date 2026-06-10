Свят

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Тръмп: Много петрол изтича. Слава на Аллах!

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 16:00
Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!
Тръмп   
Източник: БТА

"Отне им твърде много време да договорят сделка, която би била чудесна за тях, сега ще трябва да платят цената!!!"

Това заяви в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Военноморската блокада на САЩ срещу Иран е "най-успешната блокада в историята", подчерта той.

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"Нищо не преминава, освен ако не искаме. Това е стоманена стена! Иран прави нула бизнес, не плаща на военните си, нито на сметките си и бързо се превръща в провалила се нация! Много петрол изтича. Слава на Аллах!", обяви Тръмп.

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"Иранската армия е в пълна и тотална бъркотия. Голяма част от нея, като флота и военновъздушните им сили, вече не съществуват - те са напълно победени. Иран само говори, но не действа. Побойникът на Близкия изток е мъртъв!!! Отне им твърде много време да договорят сделка, която би била чудесна за тях, сега ще трябва да платят цената!!!", добави Тръмп.

Автор: Николай Киров
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