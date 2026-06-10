Свят

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Спасителите откриха още едно тяло

10 юни 2026, 09:34
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С пасителни екипи в южната част на Филипините откриха тяло на мъж, затрупан под руините на срутил се супермаркет. Така броят на жертвите след мощното земетресение достигна 46 души, съобщи АФП.

Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота

Трусът с магнитуд 7,8 по Рихтер е регистриран на 8 юни край бреговете на остров Минданао. Той е причинил сериозни разрушения, срутване на сгради и свлачища, както и предупреждения за опасност от цунами в голяма част от южните райони на страната.

Жертвата е 39-годишният Джоуи Делувио, който е бил сред служителите в супермаркет в град Генерал Сантос. По време на спасителната операция екипите са продължили работа въпреки риска от нови вторични трусове.

http://Мощен трус разтърси Филипините

Според спасителите преди откриването на тялото специализирана техника е засекла „слаб пулс“, но при достигането му вече не е имало признаци на живот. Делувио е бил затиснат между две носещи греди.

Националната агенция за управление при бедствия е актуализирала броя на загиналите до 45 души, като същевременно изчезналите са се увеличили от четирима на 17. В тази статистика обаче все още не е включена последната потвърдена жертва, уточняват властите.

По-голямата част от новите жертви са в провинция Давао Оксидентал, където хора са загинали при свлачища и срутвания на сгради, съобщиха от гражданската защита.

Източник: БГНЕС    
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