Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

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С пасителни екипи в южната част на Филипините откриха тяло на мъж, затрупан под руините на срутил се супермаркет. Така броят на жертвите след мощното земетресение достигна 46 души, съобщи АФП.

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Трусът с магнитуд 7,8 по Рихтер е регистриран на 8 юни край бреговете на остров Минданао. Той е причинил сериозни разрушения, срутване на сгради и свлачища, както и предупреждения за опасност от цунами в голяма част от южните райони на страната.

Жертвата е 39-годишният Джоуи Делувио, който е бил сред служителите в супермаркет в град Генерал Сантос. По време на спасителната операция екипите са продължили работа въпреки риска от нови вторични трусове.

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Според спасителите преди откриването на тялото специализирана техника е засекла „слаб пулс“, но при достигането му вече не е имало признаци на живот. Делувио е бил затиснат между две носещи греди.

Националната агенция за управление при бедствия е актуализирала броя на загиналите до 45 души, като същевременно изчезналите са се увеличили от четирима на 17. В тази статистика обаче все още не е включена последната потвърдена жертва, уточняват властите.

По-голямата част от новите жертви са в провинция Давао Оксидентал, където хора са загинали при свлачища и срутвания на сгради, съобщиха от гражданската защита.