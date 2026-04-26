„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Журналисти, дипломати и политици разказват за минутите на ужас под масите, докато „Сикрет Сървис“ евакуираше Доналд Тръмп под канонада от изстрели

26 април 2026, 09:21
С ветът все още е в шок след съботната вечер, в която хотел „Вашингтон Хилтън“ – историческото място на покушението срещу Рейгън – отново се превърна в сцена на насилие. Около 20:30 ч. местно време, докато в голямата бална зала се провеждаше годишната Вечеря на асоциацията на кореспондентите в Белия дом, 31-годишният Коул Алън откри огън с арсенал от оръжия, опитвайки се да пробие охранителния кордон.

Разкриха кой е стрелецът, опитал да убие Тръмп

В залата присъстваха над 2500 души, включително президентът Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът и целият държавен кабинет. Ето разказите на тези, които бяха на метри от куршумите.

Гари О’Донахю (BBC): „Фокусирах се върху звука на разбиващото се стъкло“

Гари О’Донахю, главният кореспондент на BBC за Северна Америка, е незрящ. За него светът в балната зала се е свил до звуците, които познава твърде добре.

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

„Тъкмо бях оставил ножа и вилицата си. Отначало не обърнах внимание на тътена, идващ откъм главния вход. Трябваше ми миг, за да осмисля чутото – онзи глух, почукващ звук, който издават полуавтоматичните оръжия. Като незрящ човек се фокусирам върху звуците и чух ясно разбиването на стъкло.

В този момент усетих как главата на колегата ми Даниел, с когото говорехме, профуча покрай мен – той се гмуркаше към пода. Последвах го под масата. Бях на колене под покривката, почти сигурен, че ето ме пак тук – поредната съботна вечер, поредното президентско събитие и аз съм в центъра на поредната стрелба. Бях там, в Бътлър през 2024 г., когато Тръмп беше на инчове от смъртта. Тогава имаше писъци, сега всичко стана за секунди. На маса 95, само на 12 метра от сцената, чувахме как хората нахлуват от коридорите вътре в залата в търсене на спасение.“

Индрани Басу: „Мислех, че е паднал поднос с чаши“

Журналистката Индрани Басу описва момента на масовата психоза, когато залата буквално е „изчезнала“ под масите:

„Току-що бяхме приключили със салатата, когато се чу шум като от счупено стъкло. Първата ми мисъл беше: ‘Някой изпусна поднос с чаши’. Но шефът на бюрото ни ме дръпна за ръката и извика да залегна. Останахме под масата за време, което ни се стори вечност, вероятно около пет минути. Когато изпълзяхме, сцената, където само минути по-рано седеше президентът, беше празна.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Това, което последва, беше типично за стая, пълна с журналисти – докато още бяхме под масите, колегите вече заснемаха видео и го пращаха към редакциите за извънредни емисии. Всички едновременно съобщавахме новината, докато още треперехме.“

Том Бейтман: „Това вече е местопрестъпление“

Кореспондентът Том Бейтман е бил в задната част на залата, опитвайки се да предаде сигнал, когато е бил пометен от вълната евакуиращи се хора.

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

„Бях завлечен от група хора, които бяха извеждани принудително навън. Чух агент от ‘Сикрет Сървис’ да вика: ‘Това вече е местопрестъпление, трябва да излезете!’. Излязохме през товарния изход за превозни средства на странична улица. Там видях директора на ФБР Каш Пател, който беше изведен в суматохата, но после се върна обратно. Малко след това видяхме президентския конвой да напуска хотела с огромна скорост. Чак когато кордонът около сградата се затегна и видяхме стотиците полицейски коли, разбрахме мащаба на случилото се.“

Кортни Субраманиан: „Половината зала падна на пода, включително президентът“

Членът на борда на Асоциацията на кореспондентите Кортни Субраманиан описва травмата на присъстващите, сред които е имало и хора, вече белязани от насилието.

„Беше травмиращо. Видях как половината зала се свлече на земята, включително президентът беше притиснат от охраната си към пода, преди да го отведат. Лежахме там в пълно неизвестно. Ерика Кърк (вдовицата на убития миналата година Чарли Кърк) беше обляна в сълзи и буквално отвлечена от охраната към безопасно място. По-късно ни обясниха, че въоръжен мъж е опитал да премине през магнитометрите, но за щастие не е успял да влезе в самата бална зала.“

Стрелба край Белия дом, Тръмп изведен по време на пресконференция

Реакциите: Дипломати и политици в шок

Британският посланик Крисчън Търнър, който също е бил сред гостите, изрази публична благодарност към американските служби: „Екипът на посолството е благодарен за професионалната реакция. Молим се за ранения полицай“.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който е присъствал със съпругата си, сподели: „Благодарни сме, че не пострадаха невинни хора. Моля се за страната ни тази вечер“. Лидерът на малцинството Хаким Джефрис беше по-остър: „Насилието и хаосът в Америка трябва да спрат“.

Какво се случи всъщност?

Според официалните данни на ФБР, 31-годишният учител Коул Алън е бил въоръжен с пушка, пистолет и ножове. Той е сглобил оръжието си в сервизно помещение на хотела и е открил огън по охраната на вътрешния периметър. Един служител на „Сикрет Сървис“ е ранен, но животът му е извън опасност благодарение на бронежилетката. Стрелецът е задържан и в момента се разпитва.

Вечерята на кореспондентите е отложена и ще се проведе отново в рамките на 30 дни при безпрецедентни мерки за сигурност.

Последни новини

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Технологии Преди 1 час

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Свят Преди 11 часа

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

България Преди 12 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 13 часа

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Свят Преди 13 часа

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 13 часа

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

<p>Орбан се отказва от парламентарния си мандат</p>

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

България Преди 14 часа

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Свят Преди 14 часа

"Имаме всички карти в ръцете си", каза Тръмп

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 15 часа

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

<p>Иван Христанов с подробности за случаите на антракс у нас&nbsp;</p>

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

България Преди 15 часа

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 16 часа

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Свят Преди 16 часа

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 16 часа

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 16 часа

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Любопитно Преди 16 часа

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Неделя без скука: 5 идеи за перфектния почивен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 април, неделя

Edna.bg

Мъри Стоилов: Като семейство Гьозтепе трябва да сме заедно и да преследваме мечтата

Gong.bg

Лидерът на Сектор Г с остра реакция срещу Янев, "свали" тениската му

Gong.bg

Говори Серхий Мирни, един от първите пристигнали в Чернобил след аварията през 1986 г.

Nova.bg

Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)

Nova.bg