„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

С ветът все още е в шок след съботната вечер, в която хотел „Вашингтон Хилтън“ – историческото място на покушението срещу Рейгън – отново се превърна в сцена на насилие. Около 20:30 ч. местно време, докато в голямата бална зала се провеждаше годишната Вечеря на асоциацията на кореспондентите в Белия дом, 31-годишният Коул Алън откри огън с арсенал от оръжия, опитвайки се да пробие охранителния кордон.

В залата присъстваха над 2500 души, включително президентът Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът и целият държавен кабинет. Ето разказите на тези, които бяха на метри от куршумите.

Източник: Getty images

Гари О’Донахю (BBC): „Фокусирах се върху звука на разбиващото се стъкло“

Гари О’Донахю, главният кореспондент на BBC за Северна Америка, е незрящ. За него светът в балната зала се е свил до звуците, които познава твърде добре.

„Тъкмо бях оставил ножа и вилицата си. Отначало не обърнах внимание на тътена, идващ откъм главния вход. Трябваше ми миг, за да осмисля чутото – онзи глух, почукващ звук, който издават полуавтоматичните оръжия. Като незрящ човек се фокусирам върху звуците и чух ясно разбиването на стъкло.

В този момент усетих как главата на колегата ми Даниел, с когото говорехме, профуча покрай мен – той се гмуркаше към пода. Последвах го под масата. Бях на колене под покривката, почти сигурен, че ето ме пак тук – поредната съботна вечер, поредното президентско събитие и аз съм в центъра на поредната стрелба. Бях там, в Бътлър през 2024 г., когато Тръмп беше на инчове от смъртта. Тогава имаше писъци, сега всичко стана за секунди. На маса 95, само на 12 метра от сцената, чувахме как хората нахлуват от коридорите вътре в залата в търсене на спасение.“

Източник: БГНЕС

Индрани Басу: „Мислех, че е паднал поднос с чаши“

Журналистката Индрани Басу описва момента на масовата психоза, когато залата буквално е „изчезнала“ под масите:

„Току-що бяхме приключили със салатата, когато се чу шум като от счупено стъкло. Първата ми мисъл беше: ‘Някой изпусна поднос с чаши’. Но шефът на бюрото ни ме дръпна за ръката и извика да залегна. Останахме под масата за време, което ни се стори вечност, вероятно около пет минути. Когато изпълзяхме, сцената, където само минути по-рано седеше президентът, беше празна.

Това, което последва, беше типично за стая, пълна с журналисти – докато още бяхме под масите, колегите вече заснемаха видео и го пращаха към редакциите за извънредни емисии. Всички едновременно съобщавахме новината, докато още треперехме.“

Източник: GettyImages

Том Бейтман: „Това вече е местопрестъпление“

Кореспондентът Том Бейтман е бил в задната част на залата, опитвайки се да предаде сигнал, когато е бил пометен от вълната евакуиращи се хора.

„Бях завлечен от група хора, които бяха извеждани принудително навън. Чух агент от ‘Сикрет Сървис’ да вика: ‘Това вече е местопрестъпление, трябва да излезете!’. Излязохме през товарния изход за превозни средства на странична улица. Там видях директора на ФБР Каш Пател, който беше изведен в суматохата, но после се върна обратно. Малко след това видяхме президентския конвой да напуска хотела с огромна скорост. Чак когато кордонът около сградата се затегна и видяхме стотиците полицейски коли, разбрахме мащаба на случилото се.“

Кортни Субраманиан: „Половината зала падна на пода, включително президентът“

Членът на борда на Асоциацията на кореспондентите Кортни Субраманиан описва травмата на присъстващите, сред които е имало и хора, вече белязани от насилието.

Източник: Getty Images

„Беше травмиращо. Видях как половината зала се свлече на земята, включително президентът беше притиснат от охраната си към пода, преди да го отведат. Лежахме там в пълно неизвестно. Ерика Кърк (вдовицата на убития миналата година Чарли Кърк) беше обляна в сълзи и буквално отвлечена от охраната към безопасно място. По-късно ни обясниха, че въоръжен мъж е опитал да премине през магнитометрите, но за щастие не е успял да влезе в самата бална зала.“

Реакциите: Дипломати и политици в шок

Британският посланик Крисчън Търнър, който също е бил сред гостите, изрази публична благодарност към американските служби: „Екипът на посолството е благодарен за професионалната реакция. Молим се за ранения полицай“.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който е присъствал със съпругата си, сподели: „Благодарни сме, че не пострадаха невинни хора. Моля се за страната ни тази вечер“. Лидерът на малцинството Хаким Джефрис беше по-остър: „Насилието и хаосът в Америка трябва да спрат“.

Източник: Getty Images

Какво се случи всъщност?

Според официалните данни на ФБР, 31-годишният учител Коул Алън е бил въоръжен с пушка, пистолет и ножове. Той е сглобил оръжието си в сервизно помещение на хотела и е открил огън по охраната на вътрешния периметър. Един служител на „Сикрет Сървис“ е ранен, но животът му е извън опасност благодарение на бронежилетката. Стрелецът е задържан и в момента се разпитва.

Вечерята на кореспондентите е отложена и ще се проведе отново в рамките на 30 дни при безпрецедентни мерки за сигурност.