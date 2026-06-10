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Тактика от 100 години: Защо Русия боядиса военните си камиони като зебри

Русия маскира бронирани превозни средства с шарки, наподобяващи зебра, в опит да обърка украинските дронове, подпомагани от изкуствен интелект. Дизайнът напомня тактика от Първата световна война, известна като „ослепителен камуфлаж“

10 юни 2026, 14:18
Тактика от 100 години: Защо Русия боядиса военните си камиони като зебри
Източник: iStock/GettyImages

Р усия маскира бронирани превозни средства с шарки, наподобяващи зебра, в опит да обърка украинските дронове, подпомагани от изкуствен интелект. Снимки, разпространени в руски и украински Telegram канали, показват камиони KamAZ, използвани от силите на Москва за логистика и превоз на войници, боядисани с черно-бели ивици.

Дизайнът напомня тактика от Първата световна война, известна като „ослепителен камуфлаж“ (dazzle camouflage), при която хиляди съюзнически военноморски съдове били покривани с геометрични шарки, целящи да изкривят визуалния им контур и да затруднят атаките на германските подводници.

Тези маркировки правели по-трудно за противника да прецени скоростта и посоката на движение на корабите от голямо разстояние. Тактиката излиза от употреба с навлизането на радара, сонара и сателитното проследяване.

Сто години по-късно Русия изглежда възражда тази концепция, за да обърка автоматизираните системи за разпознаване на цели, използвани от FPV дронове, подпомагани от изкуствен интелект, пише английското издание The Telegraph.

По-конкретно, произведените в САЩ дронове Hornet, които струват около 4600 долара (3700 британски лири), нанасят сериозни щети на руската логистика в т.нар. „среднодалечна зона“ – между 30 и 180 километра зад фронтовата линия.

Тези дронове използват полуавтономно насочване към цели, обучени са върху хиляди часове видеоматериали с руска военна техника и разчитат на сателитната мрежа Starlink, за да устояват на заглушаване и да действат на по-големи разстояния. Те се превърнаха в едно от ключовите оръжия в среднодалечния арсенал на Киев.

Анализатори твърдят, че базираното на изкуствен интелект разпознаване на цели би могло теоретично да бъде нарушено, ако външният вид на дадено превозно средство бъде променен достатъчно, така че идентифицирането му да стане трудно. Въпреки това, тъй като човешки оператори продължават да участват във вземането на решения за поразяване на цели, ефективността на тази стратегия е поставена под съмнение.

„Ако някой от тези камази със зеброви ивици попадне в прицела на украински оператор на дрон, схемата на боядисване вероятно ще има малък ефект, освен евентуално психологически. Операторът може дори да не я забележи, ако дронът използва термовизионна камера“, пише Defence Express, украинско издание за анализ на военни технологии.

Това е само един от многото нестандартни методи, възприети както от руските, така и от украинските войски за защита на техните превозни средства от повсеместните дронове камикадзе, които се роят по фронтовата линия.

Сред тези методи са т.нар. „танкова броня глухарче“ – гъвкави метални пръти, подредени като клони, за да предпазват машините от непосредствения взрив на приближаващи дронове; „танкове костенурки“ с надстройки от гофрирана ламарина, наподобяващи навеси; както и танкове, оборудвани с въртящи се кабели за отблъскване на дронове от небето.

Бързото нарастване на ударите в среднодалечната зона, които са се увеличили четирикратно между февруари и май, е определяно като най-големия стратегически пробив на Киев през тази година и като ключов фактор за възпирането на планираната пролетно-лятна офанзива на Москва.

Групата за мониторинг с отворени източници Tochnyi е геолокализирала 130 удара по руски логистични превозни средства през май. Украинският президент Володимир Зеленски обяви в понеделник, че Киев вече има способността да поразява цялата военна логистика на Москва в окупираните територии.

Във Великобритания тестовите модели автомобили често се боядисват в подобен на зебра стил, за да се попречи на конкурентите да анализират новите им дизайни преди официалното им представяне.

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Източник: The Telegraph    
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