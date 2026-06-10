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Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

На 10 юни се навършва точно век от деня, в който Барселона изгуби своя най-велик визионер. Докато шедьоврите му привличат милиони, личният живот на архитекта остава обвит в мистерия

10 юни 2026, 14:58
Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений
Източник: iStock

Н а 10 юни 1926 г. Барселона се сбогува с един от най-великите си синове. Днес, точно век след смъртта на Антони Гауди – архитекта, който завинаги преобрази облика на каталунската столица с шедьоври като „Саграда Фамилия“, Каса Батьо и парка „Гюел“ – личността му продължава да тъне в мистика. Неговото наследство е всеизвестно, но личният му живот остава една от най-слабо проучените страници в биографията му.

Сдържан, дълбоко религиозен и изцяло отдаден на работата си, Гауди никога не се жени и не създава свое семейство. Въпреки това три жени изиграват съдбовна роля в неговия свят. Някои събуждат най-интимните му чувства, а други оставят неизличима следа в начина, по по който той възприема заобикалящата го среда. По повод стогодишнината от кончината му, разгръщаме историята на трите фигури, белязали съдбата на гения.

Пепета Мореу – голямата любов, която никога не се осъществи

Ако има жена, способна да разбие емоционалната броня на Гауди, това е Йосефа Мореу, известна на всички като Пепета. Повечето историци са единодушни, че тя е единствената голяма романтична любов в живота на архитекта.

Срещат се през 80-те години на XIX век в Матаро, където Гауди работи по различни проекти. Пепета е учителка в работническа кооперация и притежава изключително необикновен за епохата характер – тя е образована, свири на пиано, говори няколко езика, независима е и е разведена. Последното обстоятелство по онова време е посрещано с огромни предразсъдъци от обществото.

Гауди е пленен от нея от първия миг, но вродената му срамежливост и затворен характер му пречат да разкрие чувствата си дълго време. Говори се, че я посещавал в неделите, придружен от племенницата си, само за да избегне слухове и клюки. Когато най-накрая събира смелост да си признае, отговорът е съкрушителен. Пепета вече е сгодена за търговец на дървесина и отхвърля предложението на архитекта.

Това разочарование белязва Гауди за цял живот. Според биографските данни именно този любовен съкрушителен удар го тласка към засилваща се духовност и решението да се отдаде изцяло на вярата и архитектурата. От този момент нататък битието му става все по-аскетично и самотно.

Роса Ехеа – племенницата, на която посвещава години в грижи

Макар да няма свои деца, Гауди поема тежки семейни отговорности. Единият от най-важните хора в живота му е неговата племенница Роса Ехеа – дъщеря на сестра му, която умира преждевременно. След трагедията Гауди решава да поеме грижите за момичето, което страда от сериозни физически и ментални здравословни проблеми.

Архитектът я приютява заедно със своя възрастен баща и години наред организира цялото си ежедневие спрямо нейните нужди. Двамата живеят заедно десетилетия, като Роса го придружава дори когато той се премества в къщата си в парка „Гюел“. За човек, прекарващ безкрайни часове в чертежи, всеотдайността към болната му племенница разкрива една много по-нежна и непозната негова страна.

През 1912 г. обаче съдбата нанася нов удар и Роса умира. Нейната кончина, съчетана със смъртта на баща му няколко години по-рано, оставя Гауди напълно сам на света. Експертите смятат това за преломен момент – архитектът изоставя абсолютно всички други ангажименти и се концентрира единствено върху изграждането на „Саграда Фамилия“, заживявайки в пълно уединение, почти като монах.

Антония Корнет – майката, която го научи да вижда природата

Много преди светът да се преклони пред него, Антони Гауди е просто едно крехко и болнаво дете. Заради ревматична треска той не може да играе с връстниците си и прекарва дълги периоди на легло. В тези тежки години фигурата на майка му, Антония Корнет, се оказва решаваща.

Заради деликатното му здраве двамата прекарват безброй часове на село, съзерцавайки природата. Без да подозират, тези мигове коват бъдещия стил на архитекта. Гауди се научава да наблюдава формите на планините, структурата на растенията, скелетите на животните и геометричните модели в природата.

Десетилетия по-късно тези елементи оживяват в творчеството му – колони, наподобяващи дървесни стволове, вълнообразни фасади и сгради, вдъхновени от живи организми. Природата става неговата най-голяма муза, а усещането за нея се ражда именно в годините, споделени с майка му.

Отвъд романтичните митове

Често критиците се опитват да търсят тайна романтична муза зад невероятните форми на Каса Батьо или извивките на Ла Педрера (Каса Мила). Реалността обаче е по-дълбока. Гауди е изпитвал силни чувства и е страдал от несподелена любов, но истинското му вдъхновение не са били жените, а природата (която е смятал за съвършеното творение) и дълбоката му религиозна почит към Дева Мария.

Въпреки това, век след неговата смърт, историята му вълнува толкова силно, защото зад визионера е стоял чувствителен мъж, ранен от загубите. Жените в живота му може да не са пряко вградени в стените на сградите му, но именно те оформят мирогледа на гения, който промени архитектурната история завинаги.

Източник: Hola!        
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