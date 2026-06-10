Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

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Н овината, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна, получи ограничено и разнопосочно отразяване в международните медии. Част от западните издания като Bloomberg и Politico публикуваха материали, свързани с пресконференцията на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на която бяха представени приоритетите на новото правителство.

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Bulgaria will no longer send weapons to Ukraine, the country’s Defense Minister Dimitar Stoyanov has announced.



The move has cemented the new government’s opposition to EU support for Kyiv.https://t.co/ygjX3qsCd0 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 9, 2026

В същото време се наблюдава, че редица украински и руски медии не са публикували собствени новинарски материали по темата, а са препредали основно акценти от публикациите на Bloomberg и Politico.

Западни медии

Според Bloomberg новото българско правителство планира да прекрати предоставянето на оръжия за Украйна, което противоречи на усилията на европейските страни да засилят натиска върху Русия за прекратяване на войната. Медията се позовава на изказвания на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Изданието отбелязва, че този курс затвърждава по-скептичната позиция на София спрямо военната подкрепа за Киев, на фона на по-широките политики на Европейския съюз. Politico от своя страна припомня, че България е предоставила 13 пакета помощ на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г., но подчертава и критичните позиции на президента Румен Радев, който е определял украинската кауза като „обречена“.

Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на Украйна

И двете издания акцентират върху дългогодишната позиция на Радев за необходимост от дипломатическо решение на конфликта и неговите призиви за преговори между Русия и Украйна.

Bulgaria’s newly-appointed government plans to end providing weapons to Ukraine https://t.co/I4ZAj1AesC — Bloomberg (@business) June 9, 2026

Руски медии

Руските медии също отразяват темата, като поставят акцент върху военнопромишления капацитет на България. Изданието „РБК“ посочва, позовавайки се на Bloomberg, че страната е сред основните производители в ЕС на снаряди по съветски стандарт, използвани от украинската армия в началото на конфликта.

В. „Комерсант“ припомня позиции на президента Румен Радев срещу военната помощ за Киев, както и негови по-ранни изказвания срещу санкциите срещу Русия, като се позовава на същите международни източници.

Украински медии

Украинските издания акцентират върху по-широкия контекст на военната помощ от България. „Киев Пост“ отбелязва, че макар първоначално София да е била против директни доставки на оръжие след 2022 г., впоследствие произведени в България боеприпаси са достигали до Украйна чрез посреднически износ, а страната е одобрила 13 пакета военна помощ.

„Украинска правда“ също подчертава промяната в политическия курс на София и я свързва с позициите на новото управление и президента Румен Радев, като цитира Politico.

Различните международни издания представят решението на България в различен контекст - от геополитическите последици и отношенията в рамките на ЕС до ролята на страната във военната индустрия и политическите позиции на държавното ръководство.