Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Мачът на откриването на Световното първенство по футбол на 11 юни (четвъртък) между отборите на Мексико и Република Южна Африка може да бъде сериозно повлиян от задаваща се мощна гръмотевична буря, предупредиха местните власти. Прогнозата за времето предвижда оранжев код, като над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. През последните дни улиците на мегаполиса вече бяха наводнявани на няколко пъти заради лошото време.

Гръмотевичните бури и обилните валежи не са необичайно явление за тази част на Северна Америка по това време на годината. Поради тази причина се очаква част от двубоите по време на самия Мондиал да бъдат забавяни или временно спирани, докато времето се успокои. Срещата е насрочена за 13:00 часа местно време (22:00 часа българско време) на легендарния стадион „Ацтека“.

Непосредствено преди първия съдийски сигнал ще се проведе едночасов грандиозен музикален спектакъл. Програмата ще бъде оглавена от латино дивата Шакира, към която ще се присъединят колумбийската суперзвезда Джей Балвин и южноафриканската сензация Тейла (Tyla).

Организаторите са подготвили мащабни церемонии и за останалите страни домакини. В Канада, на 12 юни, шоуто преди мача срещу Босна и Херцеговина ще бъде водено от Майкъл Бубле и Аланис Морисет. На същата дата в САЩ церемонията по откриването ще включва бляскави изяви на Кейти Пери и рапъра Фючър. Така Мондиал 2026 обещава не само футболни емоции на най-високо ниво, но и впечатляваща музикална програма с някои от най-големите световни звезди.