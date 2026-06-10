България

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

10 юни 2026, 14:06
Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си
Източник: iStock

М ОН публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в информационната си система, съобщи NOVA.

Можете да ги видите ТУК.

Междувременно заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева представя информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесия май-юни.

На 20 май се проведе матурата по БЕЛ. Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат - интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков или есе на тема „Авторитетите днес”.

Матурата обхващаше 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8. 

На 22 май зрелостниците се явиха на втората си задължителна матура - по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти бяха подали заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2. Близо 29 000 ученици у нас днес държаха изпит за придобиване на професионална квалификация. 

МОН държавни зрелостни изпити матури резултати образование БЕЛ абитуриенти професионална квалификация ученици Таня Панчева
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Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

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