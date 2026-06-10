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Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Активностите в парк „Острова“ ще започнат още от 16:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 часа

10 юни 2026, 13:54
Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване. На 19 юни парк „Острова“ ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове.

Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, FYRE и I.N.I. За високо настроение още от първите минути ще се погрижат Remi Toin, Theo и Nasi Svej, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани.

Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 ч.

Hype the Vibe е слоганът на тазгодишното издание, с който организаторите представят обновена концепция и още по-силен фокус върху изживяването на публиката. В центъра ще бъдат феновете, превръщайки турнето в най-голямото събитие на лятото за музика, споделени моменти и емоции.

Освен концертната част, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 ще предложи и мащабна зона с активности във всяка от локациите – специално създадени пространства, които канят посетителите да станат част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото и видео инсталации, в които феновете могат буквално да „влязат“ в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други.

Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зона за мърч, семплинг пространства и впечатляващ цепелин, който обещава да се превърне в разпознаваем символ на турнето и да създава допълнителна атмосфера във всеки град.

След Пазарджик обиколката продължава във Варна – 15 юли, Бургас – 18 юли, Севлиево – 4 септември. За първи път големият финал ще бъде в Пловдив - на 11 септември.

Поредна година в партньорство с Екопак турнето е насочено към отговорното и устойчивото провеждане на събития.

Coca-Cola The Voice Турнето продължава да се утвърждава като една от ключовите летни платформи за музика и Gen-Z култура в България, която събира артисти, публика и градове в общо изживяване, изградено от енергия, емоция и свързаност.

Създадено през 2010 г. като Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, то се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България. В продължение на 15 години турнето събира на една сцена утвърдени имена и нови музикални таланти, подкрепя българската музикална сцена и създава жива връзка между артистите и публиката.

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