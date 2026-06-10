Моторист пострада тежко след катастрофа в София

М оторист на 51 години е откаран в болница с множество травми след катастрофа с автомобил на ул. „Бигла“ и бул. „Черни връх“ в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Мъжът е транспортиран в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
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От лечебното заведение посочиха, че пострадалият е с контузия на белия дроб, фрактури на ребра, наранявания в областта на лявата ключица и предмишницата, както и множество повърхностни травми.
Към момента мъжът е в стабилно състояние и е в съзнание.