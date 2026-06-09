Свят

Заради обвинения в сексуално посегателство: Отстраниха главния прокурор на Международния наказателен съд

9 юни 2026, 06:59
Заради обвинения в сексуално посегателство: Отстраниха главния прокурор на Международния наказателен съд
Източник: AP/БТА

Г лавният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Карим Хан бе временно отстранен от длъжност с незабавен ефект в понеделник вечер заради подозрения в неправомерно сексуално посегателство, предаде ДПА.

Окончателно решение за евентуалното му отстраняване от длъжност ще бъде взето на специална сесия на държавите членки на МНС, обяви надзорният орган на съда в Хага. Сесията ще се проведе възможно най-скоро, се казва още в изявлението.

Бюрото на Асамблеята на държавите по статута, с който е учреден МНС, заяви, че оценката му се основава на „доклада от разследване, проведено от Службата за вътрешен надзор на ООН, съпътстващите доказателства, становището на специална група от съдебни експерти и писмените изявления“.

През 2024 г. близка колежка обвини британския прокурор Карим Хан в неправомерно сексуално посегателство. Твърди се, че Хан я е тормозил многократно в продължение на дълъг период от време и я е принуждавал да извършва сексуални действия.

Комисия на ООН разследва обвиненията и представи доклада си през декември 2025 г. Докладът не е публикуван.

Трима съдии от Международния наказателен съд представиха правно становище, основано на разследването. Това становище също не е публикувано.

Петдесет и шест годишният Хан временно се оттегли от поста си за около една година, заявявайки, че иска да се върне, след като случаят бъде изяснен. Той отрича всички обвинения.

Хан заемаше поста на главен прокурор на МНС от 2021 г. и бе издал заповеди за арест, сред които срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Съединените щати засилиха натиска върху Международния наказателен съд, особено по повод заповедта за арест срещу Нетаняху, и наложиха санкции на служители и съдии.

Общо 125 страни са подписали учредителния договор на МНС, включително всички държави членки на ЕС.

САЩ, Русия и Израел не са членки на съда.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Карим Хан Международен наказателен съд МНС сексуално посегателство Хага разследване ООН Бенямин Нетаняху Владимир Путин главен прокурор
Последвайте ни
Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа

Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа

Болнични без изненади: кой плаща, колко и кога

Болнични без изненади: кой плаща, колко и кога

pariteni.bg
Вече и фишовете ще струват контролни точки

Вече и фишовете ще струват контролни точки

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 58 минути
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 час
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 23 минути
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

България Преди 49 минути

Един от обвиняемите е в неврохирургия и се подготвя за операция

Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната

Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната

Любопитно Преди 1 час

Компютърни симулации показват, че в миналото около Слънцето са се въртели много повече светове. Вижте как странният леден гигант ще разплете мистерията с изчезналите планети

Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%

Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%

Свят Преди 8 часа

Премиерът вече намекна, че подобни съкращения може да засегнат и възнагражденията на кметовете

Силно земетресение разтърси кубинската столица Хавана

Силно земетресение разтърси кубинската столица Хавана

Свят Преди 8 часа

Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“

Това е краят на новия европейски изтребител шесто поколение

Това е краят на новия европейски изтребител шесто поколение

Свят Преди 9 часа

Затвор за бивш председател на Върховния съд на Украйна

Затвор за бивш председател на Върховния съд на Украйна

Свят Преди 10 часа

Той е приел подкуп в размер на 2,7 милиона долара

Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна

Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна

България Преди 10 часа

Протестът беше обявен като граждански

Демерджиев за Хегсет: Ще вземем всички мерки

Демерджиев за Хегсет: Ще вземем всички мерки

България Преди 10 часа

Британският външен министър Дейвид Лами осъди опитите миграцията автоматично да се свързва с престъпността

Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН

Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН

България Преди 11 часа

От образователното министерство припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет е въведена временна мярка

<p>Коцев:&nbsp;Явно някой много се е уплашил</p>

Коцев обяви, че е бил арестуван заради "Баба Алино"

България Преди 11 часа

Коцев: "Баба Алино" е чудовищно престъпление

Над 70 земетресения и десетки пожари в Гърция

Над 70 земетресения и десетки пожари в Гърция

Свят Преди 11 часа

Над сто дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Свят Преди 12 часа

Сърцето му спря на Европейското първенство през 2021 година.

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

България Преди 12 часа

На мястото на инцидента е изпратен екип на пожарната, който е обезопасил района

СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак

СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак

България Преди 12 часа

От Софийската градска прокуратура настояват за най-тежката мярка "задържане под стража"

Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

Свят Преди 12 часа

Тя е изпълнявала същата длъжност и преди

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

България Преди 13 часа

Премиерът представи България като атрактивна инвестиционна дестинация и вход към европейския пазар

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 юни, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 юни, вторник

Edna.bg

Ас на Левски продължава да се дърпа за нов договор, продават го

Gong.bg

Испания загря за Мондиал 2026 с победа

Gong.bg

NOVA влезе в депото, където се съхранява автобусът от катастрофата на „Челопешко шосе“: Как изглежда премазаното возило

Nova.bg

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

Nova.bg