България

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 16:26
Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре
Източник: Георги Димитров/Vesti

О т 10 ч. на 11 юни (четвъртък) до 10 ч. на 17 юни (сряда) ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33-и и 39-и км на АМ „Тракия“ на територията на Софийска област. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт, с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

От 10 ч. на 11 юни до 12 ч. на 12 юни (петък) автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това, от 12 ч. на 12 юни до 10 ч. на 13 юни, движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и в една за столицата.

Внимание, шофьори! Започва ремонт на ключов участък от АМ „Тракия“

От 10 ч. до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Автор: Николай Киров
Източник: АПИ    
АМ Тракия ремонтни дейности Агенция Пътна инфраструктура
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