Свят

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

Един прост акт на любов се превръща в символ на надежда

9 юни 2026, 11:42
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П о време на мощното земетресение с магнитуд 7,8, разтърсило Филипините, един момент от хаоса трогна хора по целия свят.

Докато земята се е тресяла и паниката се е разпространявала, инстинктът на една баба е бил прост, да защити детето, за което се грижи.

На видеоклип, разпространен в социалната мрежа Instagram, се вижда как малко дете седи на дивана, докато всичко около него започва да се тресе и люлее. В този момент жена се втурва към него, за да го изведе от сградата, в която се намират. Силният трус ги възпрепятства и жената, с детето в ръце, се свлича до една от стените край изхода на сградата.

Докато аварийните екипи продължават да реагират на последиците от земетресението в южните части на страната, подобни истории напомнят, че смелостта не винаги е шумна. Понякога тя се изразява в един-единствен акт на любов в най-страшните моменти.

В разгара на хаоса тази баба се е превърнала в символ на защита, устойчивост и неразривната връзка между поколенията.

Припомняме, че Южното крайбрежие на Филипините бе разтърсено вчера от силно земетресение с магнитуд 7,8, което отне живота на най-малко 35 души, а над 200 други бяха ранени, предимно в срутени сгради, като по близките брегове се образува и цунами с около 1 метър височина на вълните.

Няколко предимно ниски сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети в най-тежко засегнатия град Генерал Сантос. Щети от цунами бяха отчетени в най-малко едно южно крайбрежно селище. В Индонезия и Палау имаше по-малки вълни, които достигнаха чак до южната част на Япония.

Земетресението предизвика и свлачище в град Глан, в провинция Сарангани, където загинаха 13 селяни, съобщи за местна радиостанция Рене Пунзалан, служител по предотвратяване на бедствия в провинцията. Още четирима души са загинали на други места в Сарангани, добави той.

Това е най-силното земетресение, засегнало Филипините през тази година, заяви директорът на Филипинския институт по вулканология и сеизмология Терезито Баколкол. Той предупреди хората да потърсят съвет, преди да се върнат в повредените сгради и къщи, които могат да се срутят поради продължаващите вторични трусове.

САЩ, съюзник на Филипините, заявиха, че координират действията си с властите в страната и са готови да подкрепят нейните усилия за реагиране. Франция, Япония и Нова Зеландия също изразиха своята солидарност и подкрепа.

Вижте повече в нашата галерия: Мощен трус разтърси Филипините

Мощен трус разтърси Филипините
13 снимки
Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Източник: aw9someofficial    
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