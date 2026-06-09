Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

И стинско лятно време с температури до 33° ни очаква в следващите дни, но слънчевите часове преди обяд ще бъдат бързо заменяни от мощни гръмотевични бури и дъждове в следобедните часове. Синоптиците предупреждават за рязка промяна на времето около планините и в Североизточна България още във вторник, а с напредването на седмицата сериозно нараства и опасността от силни градушки в западната половина на страната.

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното.

Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, по Черноморието – между 22° и 26°, а в София – около 28°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 9 юни Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 14 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 57 мин. и залязва в 14 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност – в сряда, главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°.