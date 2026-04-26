Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

От покривите на Пенсилвания до балната зала на хотел „Хилтън“ – как 47-ият президент на САЩ се превърна в най-мишената фигура в модерната история

26 април 2026, 10:11
Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите
Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

И сторията на САЩ познава политическо насилие, но това, което светът наблюдава от юли 2024 г. насам, е без аналог. В рамките на по-малко от две години Доналд Тръмп се изправи лице в лице със смъртта три пъти. Всеки опит бе по-дързък от предходния, а последната стрелба във Вашингтон от събота вечер доказа, че дори най-строго охраняваните периметри вече не са неприкосновени.

Бътлър, Пенсилвания (13 юли 2024 г.): Инчове от фаталния край

Първият и най-кървав опит за убийство се случи по време на предизборен митинг на открито. В 18:11 ч. местно време, докато Тръмп говореше пред хиляди симпатизанти, 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън от покрива на индустриална сграда, разположена на едва 120 метра от сцената.

Фактите: Крукс използва полуавтоматична пушка тип AR-15. Той произведе осем изстрела, преди да бъде ликвидиран от снайперист на „Сикрет Сървис“.

Стрелбите в политиката на САЩ през годините

Чудото: В момента на изстрела Тръмп рязко обърна главата си надясно, за да погледне към екран с данни за нелегалната миграция. Този случаен жест спаси живота му – куршумът само прониза горната част на дясното му ухо.

Жертвите: Покушението не мина без пролята кръв. Кори Комператоре, бивш пожарникар и баща на две деца, загина на място, предпазвайки семейството си с тялото си. Други двама души бяха тежко ранени.

Символът: Снимката на Тръмп с вдигнат юмрук и разкървавено лице на фона на американското знаме се превърна в една от най-влиятелните политически фотографии на века.

Уест Палм Бийч, Флорида (15 септември 2024 г.): Засадата в голф клуба

два месеца по-късно, докато Тръмп играеше голф в своя клуб във Флорида, „Сикрет Сървис“ предотврати втора потенциална трагедия. Този път нападателят не успя да произведе изстрел, благодарение на бдителността на предния отряд за сигурност.

Фактите: 58-годишният Райън Уesley Раут бе прекарал близо 12 часа в засада край оградата на игрището. Агент забеляза дулото на пушката му, стърчащо през храстите, и откри огън.

“Америка се пързаля по тънък лед”: Републиканците са в шок след покушението срещу Тръмп

Оръжието: Раут бе въоръжен със самозарядна карабина SKS с оптичен мерник. В близост бяха открити две раници с керамични плочи и камера GoPro, с която вероятно е искал да заснеме покушението.

Развръзката: След кратка гонка по магистралата Раут бе задържан. Разследването разкри неговата мания по войната в Украйна и дълбока омраза към политическия курс на Тръмп. През февруари 2026 г. той получи доживотна присъда.

Вашингтон (25 април 2026 г.): Пробивът в „крепостта“ Хилтън

Третият атентат е може би най-тревожният от гледна точка на сигурността. Ако предишните два бяха на открито, този се случи в сърцето на американската столица, по време на строго контролирано събитие с присъствието на целия държавен елит.

Фактите: 31-годишният учител Коул Алън успя да внесе пушка, пистолет и множество ножове в хотел „Вашингтон Хилтън“. Той се укри в сервизно помещение и атакува вътрешния контролен пункт, докато Тръмп и Мелания вечеряха само на 30 метра разстояние.

Пробивът: Използвайки хаоса на логистиката и стотиците служители на събитието, Алън заобиколи магнитометрите. Един агент на „Сикрет Сървис“ бе прострелян, но спасен от бронежилетката си.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Контекстът: Този инцидент е особено знаков, тъй като се разиграва на същото място, където през 1981 г. Джон Хинкли-младши простреля президента Роналд Рейгън.

Евакуация, хаос и оръжия на сцената – Драмата с Тръмп на вечерята на кореспондентите
Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

carmarket.bg
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Любопитно Преди 34 минути

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Шестима души са ранени след авария при излитане: Дим в двигателя спря полет със стотици пасажери

Свят Преди 43 минути

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Експлозията, която никога не свърши: 40 години от Чернобил и цената на невидимите лъжи

Свят Преди 4 часа

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 12 часа

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Любопитно Преди 13 часа

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Свят Преди 13 часа

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

България Преди 14 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 14 часа

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Свят Преди 14 часа

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 15 часа

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

България Преди 15 часа

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Свят Преди 16 часа

"Имаме всички карти в ръцете си", каза Тръмп

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 16 часа

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

България Преди 17 часа

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

