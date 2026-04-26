Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

И сторията на САЩ познава политическо насилие, но това, което светът наблюдава от юли 2024 г. насам, е без аналог. В рамките на по-малко от две години Доналд Тръмп се изправи лице в лице със смъртта три пъти. Всеки опит бе по-дързък от предходния, а последната стрелба във Вашингтон от събота вечер доказа, че дори най-строго охраняваните периметри вече не са неприкосновени.

Бътлър, Пенсилвания (13 юли 2024 г.): Инчове от фаталния край

Първият и най-кървав опит за убийство се случи по време на предизборен митинг на открито. В 18:11 ч. местно време, докато Тръмп говореше пред хиляди симпатизанти, 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън от покрива на индустриална сграда, разположена на едва 120 метра от сцената.

Фактите: Крукс използва полуавтоматична пушка тип AR-15. Той произведе осем изстрела, преди да бъде ликвидиран от снайперист на „Сикрет Сървис“.

Чудото: В момента на изстрела Тръмп рязко обърна главата си надясно, за да погледне към екран с данни за нелегалната миграция. Този случаен жест спаси живота му – куршумът само прониза горната част на дясното му ухо.

Жертвите: Покушението не мина без пролята кръв. Кори Комператоре, бивш пожарникар и баща на две деца, загина на място, предпазвайки семейството си с тялото си. Други двама души бяха тежко ранени.

Символът: Снимката на Тръмп с вдигнат юмрук и разкървавено лице на фона на американското знаме се превърна в една от най-влиятелните политически фотографии на века.

Уест Палм Бийч, Флорида (15 септември 2024 г.): Засадата в голф клуба

два месеца по-късно, докато Тръмп играеше голф в своя клуб във Флорида, „Сикрет Сървис“ предотврати втора потенциална трагедия. Този път нападателят не успя да произведе изстрел, благодарение на бдителността на предния отряд за сигурност.

Фактите: 58-годишният Райън Уesley Раут бе прекарал близо 12 часа в засада край оградата на игрището. Агент забеляза дулото на пушката му, стърчащо през храстите, и откри огън.

Оръжието: Раут бе въоръжен със самозарядна карабина SKS с оптичен мерник. В близост бяха открити две раници с керамични плочи и камера GoPro, с която вероятно е искал да заснеме покушението.

Развръзката: След кратка гонка по магистралата Раут бе задържан. Разследването разкри неговата мания по войната в Украйна и дълбока омраза към политическия курс на Тръмп. През февруари 2026 г. той получи доживотна присъда.

Вашингтон (25 април 2026 г.): Пробивът в „крепостта“ Хилтън

Третият атентат е може би най-тревожният от гледна точка на сигурността. Ако предишните два бяха на открито, този се случи в сърцето на американската столица, по време на строго контролирано събитие с присъствието на целия държавен елит.

Фактите: 31-годишният учител Коул Алън успя да внесе пушка, пистолет и множество ножове в хотел „Вашингтон Хилтън“. Той се укри в сервизно помещение и атакува вътрешния контролен пункт, докато Тръмп и Мелания вечеряха само на 30 метра разстояние.

Пробивът: Използвайки хаоса на логистиката и стотиците служители на събитието, Алън заобиколи магнитометрите. Един агент на „Сикрет Сървис“ бе прострелян, но спасен от бронежилетката си.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Контекстът: Този инцидент е особено знаков, тъй като се разиграва на същото място, където през 1981 г. Джон Хинкли-младши простреля президента Роналд Рейгън.