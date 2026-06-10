Старт на голямата енергийна реформа: Отделят „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ заради милиард евро по НПВУ

М инистерският съвет даде старт на ключовата реформа в енергетиката, свързана с преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ), като „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ трябва да бъдат извадени от структурата на холдинга. Според министъра на енергетиката Ива Петрова неизпълнението на реформата поставя под риск над 1 млрд. евро финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по схемите за справедлив преход.

„Министерски съвет реши да ми възложи в качеството на министър на енергетиката да работя по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), което възлагане е във връзка с преди всичко изпълнение на етап 53 от Националния план за възстановяване и устойчивост – една ключова реформа, свързана с преструктуриране на енергийния холдинг“, заяви Петрова.

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Тя припомни, че съгласно договореното през 2025 г. „ключово е отделянето на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от структурата на Българския енергиен холдинг“.

По думите й забавянето на реформата вече създава риск за значителен финансов ресурс.

„В настоящия момент неизпълнението на реформата като цяло поставя под въпрос над един милиард евро, които финансират Националния план за възстановяване и устойчивост, също и по териториалната схема за справедлив преход“, каза министърът.

Първата част на решението на Министерския съвет предвижда изпълнение на етап 53 от НПВУ чрез създаване на ново държавно предприятие, което да стане собственик на бъдещите дружества след отделянето им от БЕХ и след извършване на необходимите оценки на активите.

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Петрова подчерта, че реформата е само част от по-широка стратегия за бъдещето на комплекса „Марица-изток“.

„Тази реформа за корпоративното преструктуриране на Българския енергиен холдинг е част от една много по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса „Марица-изток“, заяви тя.

Решението на правителството включва и изготвяне на бизнес и финансов план за новото публично предприятие, както и инвестиционен план за реализация на интегрираната концепция за комплекса, които ще бъдат обсъждани със синдикатите, службите за сигурност и Народното събрание.

На въпрос дали ще бъде необходима санкция на парламента предвид решение на Народното събрание от март, ограничаващо разделянето на БЕХ, министърът заяви, че предстои диалог с депутатите.

„Народното събрание има няколко решения, които касаят „Марица-изток“. Действително ние сме предвидили в работния план за изпълнение на реформата и диалог с Народното събрание по отношение на изпълнение на реформата в нейната цялост“, каза Петрова.

Тя уточни, че днешното решение на кабинета има различен характер.

„То ме упълномощава мен като министър на енергетиката да работя по изпълнение на реформата. Тоест то е независимо от конкретна санкция на Народното събрание. Ние следва да изпълним реформата в нейната цялост, да дадем ясната визия за комплекса „Марица-изток“, обезпечена с финансов, инвестиционен и съответен план и да се извърши фактическото преструктуриране на Българския енергиен холдинг“, посочи тя.

Министърът съобщи още, че Министерският съвет е приел и решение за дерогация за доставки за АЕЦ „Козлодуй“.

По думите й централата ще може да внася от Русия определени продукти от желязо, стомана и други материали, необходими за изпълнение на ремонтната програма и за гарантиране на ядрената безопасност.

„С предоставената дерогация се гарантира ядрената безопасност при аварийната работа на централата, както и най-високите стандарти на експлоатация на тази мощност“, заяви Петрова.