Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

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Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение от първа степен – жълт код за дъжд за 16 области в страната за четвъртък, 11 юни.

В сила са предупреждения за интензивни локални явления, като в отделни райони са възможни малки по обхват наводнения, затруднения при шофиране поради намалена видимост и аквапланинг, както и прекъсване на дейности на открито.

Жълтият код важи за следните области: София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

Областите с обявен жълт код за дъжд за четвъртък, 11 юни Източник: НИМХ

Динамично време в четвъртък

Докато нощта срещу четвъртък ще бъде предимно ясна и тиха, а първата половина на утрешния ден ще започне със слънце, ситуацията ще се промени след обяд.

Около и след пладне ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. В планинските райони явленията ще бъдат по-значителни, като там има и повишена опасност от градушки.

Вятърът през деня ще бъде слаб и променлив, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Въпреки валежите, времето ще остане топло с максимални температури между 28° и 33° (за София – около 28°). Атмосферното налягане ще е близко до средното за юни, с тенденция за слабо понижение през деня.

В планините: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развият мощни облаци. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Особено значителни ще бъдат количествата дъжд в района на Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 20°, а на 2000 метра – около 14°. Вятърът ще е слаб до умерен от западната четвърт.

По Черноморието: Източната част от страната ще остане защитена от лошото време. Там четвъртъкът ще бъде слънчев, с временни увеличения на облачността след обяд, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 22° и 26°, а на морската вода – около 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде слабо (2 бала).