„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

31-годишният Коул Алън от Торънс е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове; Тръмп обяви, че атаката няма да го спре да спечели войната в Иран

26 април 2026, 07:56
Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Тъжната съдба на най-странния фен в света: Човекът статуя от ДР Конго Мишел Мболадинга гледа неподвижно 13 години, но изпусна Мондиала

Н ападателят, който откри огън по време на Вечерята на асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечер, е идентифициран като Коул Алън от Торънс, Калифорния. Президентът Тръмп го нарече вероятен „психопат единак“, който „изглеждаше доста зловещо“.

31-годишният мъж, за когото федерален източник от правоохранителните органи потвърди, че е учител, е бил арестуван, след като се предполага, че е влязъл в хотел „Вашингтон Хилтън“ и се е втурнал към балната зала, където са били събрани Тръмп и близо 2500 гости.

Стрелбата е избухнала близо до вътрешната зона за проверка на сигурността на събитието малко след 20:30 ч. — точно докато се е сервирала салатата. „Сикрет сървис“ незабавно са извели Тръмп от залата, докато членовете на неговия кабинет са се заслонили под масите, преди също да бъдат евакуирани.

Съсед на Алън, представил се като Джеф Смит, заяви пред The Post, че „може би той е от аутистичния спектър“.

Драматично видео, публикувано в социалните мрежи от Тръмп, показва как Алън открива огън и се втурва към залата. Един служител на правоохранителните органи е бил прострелян, като куршумът е улучил бронираната му жилетка.

„Той е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове, докато е бягал към контролния пункт“, заяви шефът на полицията в окръг Колумбия Джефри Карол.

„Към този момент изглежда, че той е действал сам“, каза Карол. „Изглежда, че няма никаква опасност за обществеността.“

Тръмп даде пресконференция в Белия дом малко след инцидента, придружен от първата дама Мелания Тръмп, която изглеждаше напът да се разплаче, когато съпругът ѝ спомена предишни опити за покушение.

„Видях огромно количество любов и обединение“, каза президентът. „Бях много, много впечатлен от това.“

Тръмп разкри, че е чул изстрелите, но не е осъзнал веднага опасността.

„Чух шум и помислих, че е паднала табла“, каза той.

„Чухме този звук и беше или табла, или куршум. Надявах се да е табла“, добави той.

Президентът обеща да оглави нова, повторно насрочена вечеря на кореспондентите в рамките на 30 дни и да преработи подготвената си реч, в която, по негови думи, е смятал остро да нападне репортерите.

Тръмп похвали президента на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейджия Джанг от CBS News, с която седеше на сцената, за нейното лидерство, което предизвика аплодисменти в залата за брифинги.

„Борих се с всички сили да остана“, каза Тръмп. „Те казваха: ‘Моля Ви, сър’, защото не знаеха… имаше много екшън и те не знаеха какво се случва.“

Тръмп заяви, че Алън „беше бърз — тичаше с пълна сила“ и се е „втурнал от 50 ярда разстояние“.

Президентът сподели, че не вярва нападението да е свързано с продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран.

„Това няма да ме спре да спечеля войната в Иран. Не знам дали това има нещо общо. Честно казано, не мисля така въз основа на това, което знаем“, каза Тръмп.

Той също така се зарече да продължи своя борбен политически стил.

„Много други хора, знаете, четете истории как стават психически развалини, ако трябва да бъда честен с вас. Аз не съм психическа развалина“, заяви Тръмп.

„Искам да живея, защото искам да направя тази страна велика. Ето защо искам да живея. Когато си влиятелен, те тръгват срещу теб.“

Президентът отказа да отговори на въпрос за това как оръжията са били вкарани контрабандно в хотела.

Гостите е трябвало да преминат през външен периметър за сигурност, където е било изисквано да покажат билет или покана. Не е имало проверка за оръжия до момента непосредствено преди влизането в балната зала.

Свидетел разказа пред The Post, че заподозреният изглежда се е появил от „импровизирано помещение“ близо до входа, където са били съхранявани колички за барове и където по това време „не е имало охрана“.

„Той беше в онази стая… извади го от чанта или нещо подобно“, каза свидетелката Хелън Мейбъс, доброволец на събитието, добавяйки, че оръжието „беше дълго“ и „не изглеждаше като типичен пистолет“.

Свидетели описват неистова сцена вътре в залата, след като са били произведени между четири и осем изстрела.

Присъстващите са се мушнали под масите, докато се е разпространявало объркване, а фаланга от въоръжени агенти на „Сикрет сървис“ е преминала с тътен през централната пътека.

Помощник-главният прокурор Хармит Дилън, която е седяла с представители на Washington Post, е била настъпена от агент на „Сикрет сървис“, разказа свидетел. Дилън потвърди, че е получила „насиняване на лицето“ по време на хаоса.

Възрастен мъж сред присъстващите също изглежда е бил ранен и е излязъл накуцвайки от залата с чужда помощ.

Министърът на финансите Скот Бесент, който е седял на около 40 фута от президента, каза малко след това: „Надявах се, че залата не е била пробита“.

„В стаята имаше много високопоставени мишени“, каза Бесент и добавя: „Президентът и вицепрезидентът бяха на сцената“

Той също така отбеляза, че същият хотел е мястото, „където Рейгън беше прострелян“ през 1981 г. от Джон Хинкли-младши.

В непосредствените моменти след инцидента не е било ясно точно какво се е случило.

Тръмп похвали правоохранителните органи за бързите действия, докато разкриваше случилото се в социалните мрежи.

„Доста вълнуваща вечер в окръг Колумбия. Сикрет сървис и полицията свършиха фантастична работа. Те действаха бързо и смело“, написа Тръмп в Truth Social, където публикува снимка на заподозрения.

„Стрелецът е заловен и аз препоръчах да ‘ПОЗВОЛИМ ШОУТО ДА ПРОДЪЛЖИ’, но ще се водя изцяло от указанията на правоохранителните органи“, добави той.

Правоохранителните органи скоро ще претърсят резиденцията на заподозрения в Торънс, според президента, и му „задават много въпроси“.

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

"Имаме всички карти в ръцете си", каза Тръмп

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

