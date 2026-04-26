„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Н ападателят, който откри огън по време на Вечерята на асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечер, е идентифициран като Коул Алън от Торънс, Калифорния. Президентът Тръмп го нарече вероятен „психопат единак“, който „изглеждаше доста зловещо“.

31-годишният мъж, за когото федерален източник от правоохранителните органи потвърди, че е учител, е бил арестуван, след като се предполага, че е влязъл в хотел „Вашингтон Хилтън“ и се е втурнал към балната зала, където са били събрани Тръмп и близо 2500 гости.

Източник: Getty Images

Стрелбата е избухнала близо до вътрешната зона за проверка на сигурността на събитието малко след 20:30 ч. — точно докато се е сервирала салатата. „Сикрет сървис“ незабавно са извели Тръмп от залата, докато членовете на неговия кабинет са се заслонили под масите, преди също да бъдат евакуирани.

Съсед на Алън, представил се като Джеф Смит, заяви пред The Post, че „може би той е от аутистичния спектър“.

Драматично видео, публикувано в социалните мрежи от Тръмп, показва как Алън открива огън и се втурва към залата. Един служител на правоохранителните органи е бил прострелян, като куршумът е улучил бронираната му жилетка.

„Той е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове, докато е бягал към контролния пункт“, заяви шефът на полицията в окръг Колумбия Джефри Карол.

Източник: Getty Images

„Към този момент изглежда, че той е действал сам“, каза Карол. „Изглежда, че няма никаква опасност за обществеността.“

Тръмп даде пресконференция в Белия дом малко след инцидента, придружен от първата дама Мелания Тръмп, която изглеждаше напът да се разплаче, когато съпругът ѝ спомена предишни опити за покушение.

„Видях огромно количество любов и обединение“, каза президентът. „Бях много, много впечатлен от това.“

Тръмп разкри, че е чул изстрелите, но не е осъзнал веднага опасността.

„Чух шум и помислих, че е паднала табла“, каза той.

„Чухме този звук и беше или табла, или куршум. Надявах се да е табла“, добави той.

Президентът обеща да оглави нова, повторно насрочена вечеря на кореспондентите в рамките на 30 дни и да преработи подготвената си реч, в която, по негови думи, е смятал остро да нападне репортерите.

Тръмп похвали президента на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейджия Джанг от CBS News, с която седеше на сцената, за нейното лидерство, което предизвика аплодисменти в залата за брифинги.

„Борих се с всички сили да остана“, каза Тръмп. „Те казваха: ‘Моля Ви, сър’, защото не знаеха… имаше много екшън и те не знаеха какво се случва.“

Тръмп заяви, че Алън „беше бърз — тичаше с пълна сила“ и се е „втурнал от 50 ярда разстояние“.

Източник: Getty Images

Президентът сподели, че не вярва нападението да е свързано с продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран.

„Това няма да ме спре да спечеля войната в Иран. Не знам дали това има нещо общо. Честно казано, не мисля така въз основа на това, което знаем“, каза Тръмп.

Той също така се зарече да продължи своя борбен политически стил.

„Много други хора, знаете, четете истории как стават психически развалини, ако трябва да бъда честен с вас. Аз не съм психическа развалина“, заяви Тръмп.

„Искам да живея, защото искам да направя тази страна велика. Ето защо искам да живея. Когато си влиятелен, те тръгват срещу теб.“

Президентът отказа да отговори на въпрос за това как оръжията са били вкарани контрабандно в хотела.

Гостите е трябвало да преминат през външен периметър за сигурност, където е било изисквано да покажат билет или покана. Не е имало проверка за оръжия до момента непосредствено преди влизането в балната зала.

Свидетел разказа пред The Post, че заподозреният изглежда се е появил от „импровизирано помещение“ близо до входа, където са били съхранявани колички за барове и където по това време „не е имало охрана“.

„Той беше в онази стая… извади го от чанта или нещо подобно“, каза свидетелката Хелън Мейбъс, доброволец на събитието, добавяйки, че оръжието „беше дълго“ и „не изглеждаше като типичен пистолет“.

Свидетели описват неистова сцена вътре в залата, след като са били произведени между четири и осем изстрела.

Присъстващите са се мушнали под масите, докато се е разпространявало объркване, а фаланга от въоръжени агенти на „Сикрет сървис“ е преминала с тътен през централната пътека.

Помощник-главният прокурор Хармит Дилън, която е седяла с представители на Washington Post, е била настъпена от агент на „Сикрет сървис“, разказа свидетел. Дилън потвърди, че е получила „насиняване на лицето“ по време на хаоса.

Възрастен мъж сред присъстващите също изглежда е бил ранен и е излязъл накуцвайки от залата с чужда помощ.

Министърът на финансите Скот Бесент, който е седял на около 40 фута от президента, каза малко след това: „Надявах се, че залата не е била пробита“.

„В стаята имаше много високопоставени мишени“, каза Бесент и добавя: „Президентът и вицепрезидентът бяха на сцената“

Той също така отбеляза, че същият хотел е мястото, „където Рейгън беше прострелян“ през 1981 г. от Джон Хинкли-младши.

В непосредствените моменти след инцидента не е било ясно точно какво се е случило.

Тръмп похвали правоохранителните органи за бързите действия, докато разкриваше случилото се в социалните мрежи.

„Доста вълнуваща вечер в окръг Колумбия. Сикрет сървис и полицията свършиха фантастична работа. Те действаха бързо и смело“, написа Тръмп в Truth Social, където публикува снимка на заподозрения.

„Стрелецът е заловен и аз препоръчах да ‘ПОЗВОЛИМ ШОУТО ДА ПРОДЪЛЖИ’, но ще се водя изцяло от указанията на правоохранителните органи“, добави той.

Правоохранителните органи скоро ще претърсят резиденцията на заподозрения в Торънс, според президента, и му „задават много въпроси“.