Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Новият модерен император: Как Си Дзинпин улови перфектния момент и застана начело на света

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

С АЩ и Иран си размениха нови удари в региона на Персийския залив през изминалата нощ, застрашавайки още повече крехкото примирие и преговорите за прекратяване на войната, съобщиха агенциите.

В отговор на свалянето на американски военен хеликоптер въоръжените сили на САЩ атакуваха цели на иранската противовъздушна отбрана, наземни контролни станции и обекти за радарно наблюдение в района на Ормузкия проток, написа в X Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ).

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Техеран след това подложи на обстрел американски бази в Залива и Йордания, в това число и с балистични ракети, съобщиха ирански медии. Кувейтската ПВО беше задействана, обявиха местните военни, а в Бахрейн завиха сирени за въздушна тревога.

Американската армия определи ударите като "съразмерен" отговор на свалянето от Иран на вертолет "Апачи" край бреговете на Оман. Силите на САЩ остават в готовност за самоотбрана срещу "неопредизвиканата иранска агресия", отбеляза СЕНТКОМ.

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Ислямската република за свалянето на хеликоптера и обяви, че ще последва ответна реакция. По-късно той окачестви отговора на САЩ като "много силен и мощен".

Според публикации в американски медии ударите по Иран са нанесени на три вълни срещу около 20 цели.

Ирански медии съобщиха за взривове в град Сирик на брега на Ормузкия проток и на остров Кешм. Има сведения за удари и в района на пристанищния град Бандар Абас.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Според близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним в град Сирик са ударени две водохранилища, което е нарушило снабдяването на района с питейна вода.

Американските военни определиха ударите като самоотбрана, а иранските военни ги окачествиха като "неубедителен" претXт.

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Иранският външен министър Абас Арагчи заплаши в X с контраудари в отговор на бомбардировките.

"Нашите могъщи въоръжени сили няма да оставят нито едно нападение или заплаха без отговор", посочи той. "Ако искате да бъдете в безопасност, напуснете нашия регион. Историята на Персийския залив е изпълнена с много глави за тежката участ на външни натрапници", добави Арагчи.

Малко след това КГИР предприе атака с дронове срещу щаба на Пети флот на САЩ в Бахрейн, съобщиха ирански медии.

База в Йордания също беше атакувана, се казва в публикациите.

Телевизия "Ал Джазира" съобщи тази сутрин, като се позова на йорданската армия, че са прехванати пет ирански ракети.

Изнесените данни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Междувременно в Бахрейн звучаха сирени за въздушна тревога за втори път тази сутрин. Островната държава, подобно на Кувейт и другите държави от Залива, вече на няколко пъти е подлагана на ирански обстрел. Всички тези страни приемат на своя територия американски военни бази, разположени само на няколкостотин километра от границите на Ислямската република.

Въпреки възобновяването на ударите Тръмп каза в телефонно интервю за ACB News – очевидно визирайки сложните преговори с Иран за край на войната – че има "споразумение (за спиране на огъня), което е много добро". По думите му то вероятно ще издържи още.

При започването на войната през февруари Тръмп обеща бърза победа, но усилията за прекратяване на бойните действия и отваряне на стратегическия Ормузки проток за корабоплаване от седмици са в застой, въпреки многократно изразения от него оптимизъм.