Одобриха трима кандидати за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

П риеха три кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от висшето учебно заведение.

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 8 юни 2026 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор.

До този срок са постъпили кандидатурите на проф. дфзн Георги Райновски, Физически факултет, издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет; проф. д-р Елиза Стефанова, Факултет по математика и информатика, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика; проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност и проф. дпн Милен Замфиров, Факултет по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

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Всички кандидатури са разгледани от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол в Университета на заседание, проведено на 9 юни.

Комисията констатира, че следните три кандидатури отговарят на изискванията от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет: проф. дфзн Георги Райновски; проф. д-р Елиза Стефанова; проф. дпн Милен Замфиров.

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Съгласно Правилника редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определя с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на Университета. Жребият беше изтеглен днес и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност ще се проведат от 17.30 часа в Аулата в Ректората на Университета на следните дати: 16 юни 2026 г. – проф. дпн Милен Замфиров; 17 юни 2026 г. – проф. д-р Елиза Стефанова; 22 юни 2026 г. – проф. дфзн Георги Райновски

На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата 2023 – 2027 г.