Одеса е подложена на руска ракетна атака от Черно море

О деса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Телеграм.

Въздушната тревога в града беше обявена в 13.58 часа местно време, като за около 20 минути бяха изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове.

Силни взривове се чуха в Одеса

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

Въздушна тревога е в Одеса и областта

В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.