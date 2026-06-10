България

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показва тежки структурни деформации

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 15:17
КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените
Източник: БГНЕС

К омисията за защита на конкуренцията изиска от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа“. 

КЗК също така призовава засегнатите земеделци да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган.

Какво реално ще поевтинее с 15% и как ще се отрази на джоба ни?

Комисията ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

От КЗК подчертават, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показва тежки структурни деформации, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. КЗК констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност. 

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

Припомняме, че в края на май КЗК образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в резултат на информацията от секторния анализ на пазара на храни и на базата на данни от задълбоченото проучване на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици. 

Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава, посочват от КЗК. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира в рамките на своите правомощия и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива  „Кошница с грижа“.

Автор: Николай Киров
Източник: КЗК    
КЗК нелоялни търговски практики търговски вериги
Последвайте ни
Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сметките на БОК са празни, дъжи 360 000 евро

Сметките на БОК са празни, дъжи 360 000 евро

България Преди 15 минути

Лечева: Получихме дарение от председателя на Българската федерация по джудо, за да не бъде спрян токът

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

България Преди 32 минути

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Свят Преди 1 час

Партията „Ликуд“ обяви решението на фона на политически напрежения, социологически съмнения и коментари от Доналд Тръмп

<p>Енергийният министър за договора с &quot;Боташ&quot;: Търси се балансирано решение</p>

Енергийният министър за договора с "Боташ": Преговорите продължават, търси се балансирано решение

България Преди 1 час

Ива Петрова заяви, че диалогът е в ход, а обществото ще бъде информирано за резултатите

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

България Преди 1 час

Велислава Петрова подчерта, че подкрепата за Киев може да бъде както хуманитарна, така и военнотехническа, и ще зависи от възможностите на България. В София тя откри и среща по повод 30-годишнината на ПСЮИЕ

<p>Старт на ключова реформа в енергетиката, преструктурират БЕХ</p>

Старт на голямата енергийна реформа: Отделят „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ заради милиард евро по НПВУ

България Преди 2 часа

Според министъра на енергетиката Ива Петрова неизпълнението на реформата поставя под риск над 1 млрд. евро финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по схемите за справедлив преход

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Любопитно Преди 2 часа

Активностите в парк „Острова“ ще започнат още от 16:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 часа

Тимчо Муцунски: Взаимният интерес на България и РСМ е да се движим към пълноправно членство в ЕС

Тимчо Муцунски: Взаимният интерес на България и РСМ е да се движим към пълноправно членство в ЕС

България Преди 2 часа

"Добре е да говорим и да изясним какви са очакванията на двете страни", отбеляза външният министър на Република Северна Македония

Екипажът на "Артемис III"

НАСА промени плановете за Луната и обяви изненадващ екипаж за „Артемис III“

Свят Преди 2 часа

Екипажът, чийто старт е планиран най-рано за края на 2027 г., включва трима астронавти на НАСА – дебютанта в космическите полети Андре Дъглас, рекордьора Франк Рубио и ветерана и тестов пилот Ранди Брезник, както и италианския астронавт Лука Пармитано от Европейската космическа агенция

Моторист пострада тежко след катастрофа в София

Моторист пострада тежко след катастрофа в София

България Преди 2 часа

Мъжът е транспортиран в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Arena Select от Vivacom с екшън, смях и вдъхновяващи истории през юни

Arena Select от Vivacom с екшън, смях и вдъхновяващи истории през юни

Любопитно Преди 2 часа

Smart Face вече три пъти седмично в ефира на NOVA

Smart Face вече три пъти седмично в ефира на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Зрителите могат да гледат забавното предаване в сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч.

Рецидивист преби до смърт мъж посред бял ден в София, отива на съд

Рецидивист преби до смърт мъж посред бял ден в София, отива на съд

България Преди 2 часа

Прокуратурата внесе обвинителен акт за бруталното убийство до контейнери за смет в ж.к. „Разсадника“; извършителят може да остане в затвора доживот

Сигнал за поставена бомба в сградата на Община Елин Пелин

Сигнал за поставена бомба в сградата на Община Елин Пелин

България Преди 2 часа

Администрацията преустановява работа до края на деня

Собственици на Forest Club внесоха петиция срещу събарянето на сгради в "Баба Алино"

Собственици на Forest Club внесоха петиция срещу събарянето на сгради в "Баба Алино"

България Преди 2 часа

От "Корпорация КУБ" посочват, че подкрепят исканията и призовават за институционално решение

"Всичко стана съвсем естествено": Рич Пол с рядък коментар за връзката си с Адел

"Всичко стана съвсем естествено": Рич Пол с рядък коментар за връзката си с Адел

Любопитно Преди 3 часа

В едно от най-интимните си интервюта досега, 45-годишният спортен мениджър разказа как двамата са преминали границата на приятелството. Рич Пол призна, че преди връзката им не е познавал творчеството на мегазвездата, но в момента е най-щастливият мъж до нея

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

След загубата на дъщеря си: Каролайн Кенеди пое най-важната роля в живота си

Edna.bg

Arena Select от Vivacom с екшън, смях и вдъхновяващи истории през юни

Edna.bg

Заради инфракта: Икер Касияс съди Порто за милиони

Gong.bg

Шок: България е напът да загуби Нургюл Салимова

Gong.bg

МОН публикува резултатите от матурите, 100 от тях - с идентично съдържание

Nova.bg

Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици

Nova.bg