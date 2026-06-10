КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

К омисията за защита на конкуренцията изиска от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа“.

КЗК също така призовава засегнатите земеделци да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган.

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Комисията ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

От КЗК подчертават, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показва тежки структурни деформации, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. КЗК констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.

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Припомняме, че в края на май КЗК образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в резултат на информацията от секторния анализ на пазара на храни и на базата на данни от задълбоченото проучване на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици.

Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава, посочват от КЗК. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира в рамките на своите правомощия и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива „Кошница с грижа“.