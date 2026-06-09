Свят

Новият модерен император: Как Си Дзинпин улови перфектния момент и застана начело на света

Само за броени дни Тръмп и Путин стъпиха на един и същ червен килим в Пекин, търсейки спасение от Си. Вижте как Китай излезе от пълната изолация, за да се превърне в „лепилото“ на един все по-разделен свят

9 юни 2026, 11:12
Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)
Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана
„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп
Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида
Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота

Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота
Стотици евакуирани, след като 11-метрови вълни удариха столицата на Нова Зеландия

Стотици евакуирани, след като 11-метрови вълни удариха столицата на Нова Зеландия
Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е
Разсекретени файлове разкриха грандиозен гаф за $500 000 при сваляне на НЛО, оказало се балон

Разсекретени файлове разкриха грандиозен гаф за $500 000 при сваляне на НЛО, оказало се балон

С и Дзинпин улавя момента.

Докато Русия е заета в Украйна, а САЩ са заплетени в Иран (както и във Венецуела, Куба и Гренландия), президентът на Китай застана в центъра на сцената.

(Във видеото: Русия и Китай подписаха няколко търговски сделки, но не и договор за газа)

От началото на годината Си е приел близо 20 световни лидери в Пекин в рамките на дипломатически блиц, който китайските държавни медии наричат „Сипломация“. В търсене на стабилност – и по-близки отношения – сър Киър Стармър, Фридрих Мерц, Марк Карни, Шахбаз Шариф, Ли Дже-мьонг и други предприеха пътуване до китайската столица, всеки със своите специфични искания, пише The Telegraph.

Големият театър на Си: Как Тръмп и Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Си изглежда е човекът, с когото всеки иска да разговаря. Доналд Тръмп и Владимир Путин пристигнаха в рамките на една седмица един след друг, което накара Си да изглежда досущ като модерен император, пред когото лидерите трябва да се кланят – плюс за него, докато се подготвя за безпрецедентен четвърти мандат, който трябва да започне през есента на следващата година.

След тези визити той осъществи и първото си посещение в чужбина за годината – пътуване до съседна Северна Корея за среща с Ким Чен-ун. Исторически погледнато, подобен ход би накарал Запада да настръхне. Сега обаче не е съвсем така.

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Това е забележителен обрат. Само преди няколко години Китай беше до голяма степен изолиран от световните дела – отхвърлян като източник на коронавирусната пандемия, изолиран заради нарушаването на човешките права на уйгурите и отхвърлян заради войнствените си спорове със Запада, особено предвид суровите тактики на заложническa дипломация.

Блясък, „Аурус“ и почетна гвардия – как Си посрещна Путин в Пекин
104 снимки
Си путин среща китай
Си путин среща китай
Си путин среща китай
Си путин среща китай

Но Си е търпелив и гъвкав. Той все още има планове за Тайван. Все още е в словесна война с японския премиер. Всъщност той играе дълга игра.

„Тази вълна от ангажименти на високо ниво изпрати ясно послание: на фона на турбулентния и променящ се глобален пейзаж, Китай масово се възприема като източник на стабилност, което кара страните да гледат на Изток за сътрудничество и възможности за растеж“, прокламира статия в държавна медия през февруари.

Къде обаче се крие истинската лоялност на Си, е друг въпрос. Мотивите му трудно могат да бъдат разгадани, тъй като той приема със същия размах както западни лидери от алианса „Петте очи“, така и световни деспоти. Правата на човека в Туркменистан, Таджикистан, Виетнам и ОАЕ имат огромно пространство за подобрение, но техните лидери получиха абсолютно същото посрещане с червен килим, каквото и г-н Карни и Педро Санчес.

По-важното е, че Китай хвърли жизненоважен икономически пояс както на Иран, така и на Русия, помагайки им да устоят на глобалните санкции. И докато двете нации са въвлечени във война, Китай им оказва материална подкрепа.

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
60 снимки
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп

По отношение на Русия, Китай е обучил част от нейните офицери и е експортирал всичко – от части за дронове до металорежещи машини, така че Путин да може да продължи да произвежда оръжия за употреба в Украйна. По отношение на Иран, Китай е изпратил прекурсорни химикали за балистични ракети и твърденията са, че е споделил сателитни изображения, за да съдейства при прицелването в американски бази в Близкия изток.

Вместо да потърси отговорност от Китай, администрацията на Тръмп се опита да привлече Си на своя страна, за да притисне Иран за разрешаване на войната. Топката беше в полето на Си, но той я остави да тупка.

Китай ще направи много малко в помощ на САЩ, които са негов стратегически конкурент. Си ще се намеси само ако има ясна полза за Пекин. Ето защо Си и други китайски служители многократно призоваха за мирно разрешаване на войната, за да може глобалната търговия да се възобнови през Ормузкия проток.

Това съобщение беше предадено на Абас Арагчи, външния министър на Иран, който посети страната в началото на май, докато преговорите между Техеран и Вашингтон продължаваха. Това ще бъде и границата на участието на Пекин, тъй като правителството се стреми основно да смекчи икономическите последици, които Китай усеща като най-големия износител в света от затварянето на Ормуз от страна на Иран.

Остава да видим колко дълго Китай може да се представя за спокойния глобален глас, настояващ за мир, особено след като характерът на отношенията му с държави като Иран и Русия им помага да нарушават международните закони и норми по време на война.

Това, че САЩ изглеждат нетърпеливи да получат помощта на Китай за разрешаването на всякакви големи световни кризи, показва колко далеч е стигнал Си – и кой е начело сега.

Грандиозното посрещане на Тръмп в Пекин, което взриви мрежата
27 снимки
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай

Тръмп откри двустранните разговори, обсипвайки Си с възторжени хвалебствия. „Вие сте велик лидер“, каза той и продължи: „За мен е чест да бъда Ваш приятел“.

Междувременно Си отправи строги предупреждения за Тайван и предизвика американското доминация, позовавайки се на „Капана на Тукидит“.

Чрез примера за възхода на Атина и страха, който той всажда в Спарта, Капанът на Тукидит се отнася до идеята, че когато изгряваща сила заплашва да измести утвърдена такава, резултатът често е война.

„Могат ли Китай и Съединените щати да надскочат така наречения „Капан на Тукидит“ и да изковат нова парадигма за отношенията между големите сили?“, попита той.

Това само по себе си говори за способността на Си да се възползва от момента, за да оформи нов международен ред, изгоден за китайските интереси. Работата му беше улеснена, тъй като много нации търсят алтернатива на САЩ, предвид бомбастичния и колеблив характер на Тръмп.

Тръмп заплаши да се оттегли от съюзи за сигурност, включително НАТО, като същевременно премести оръжейни системи извън Индо-Тихоокеанския регион, за да ги използва в Близкия изток, отприщвайки безпокойство сред много съюзници на САЩ по целия свят.

Всичко това засили виждането на Си, че Западът залязва, а Изтокът изгрява – и външните обстоятелства продължават да работят в негова полза, докато десетки западни лидери пристигат в Пекин.

Това се отразява и в изявленията на Си, препредадени в държавните медии: „Си също така призова Китай и Русия да работят заедно за поддържане на глобалната стратегическа стабилност... със задължението да насърчават международната общност да отстоява честността и справедливостта“.

Колкото и да е иронично, изявлението подчертава опасната повратна точка, пред която е изправен светът сега, като Си – самият той най-дестабилизиращият фактор – по някакъв начин започва да успява да представи Китай като лепилото, което да задържи един все по-разделен свят. Дори проведената вече среща в Северна Корея не променя това.

Си Дзинпин Сипломация Китай геополитика международни отношения външна политика Русия САЩ Капанът на Тукидит глобален ред
Последвайте ни
Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

Предбрачен договор и имот: как да защитите лично имущество преди сватбата

Предбрачен договор и имот: как да защитите лично имущество преди сватбата

pariteni.bg
Хибридната война се води на фронта на топлинната ефективност

Хибридната война се води на фронта на топлинната ефективност

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 5 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 5 часа
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 5 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Любопитно Преди 5 минути

Това Световно първенство по футбол ще бъде първото, в което домакинството се поделя от три страни - САЩ, Канада и Мексико. Традиционно турнирът се провежда само в една държава.

Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“

Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“

Любопитно Преди 10 минути

„Смърт край Нил“ се изправя срещу премиерата на „Имението Даунтън: Нова ера“ по KINO NOVA

Мощна волтова дъга удари работник на жп гара край Бургас

Мощна волтова дъга удари работник на жп гара край Бургас

България Преди 21 минути

Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние

„Проблем за 2 трилиона долара“: Може ли Тайван да фалира ЕС

„Проблем за 2 трилиона долара“: Може ли Тайван да фалира ЕС

Свят Преди 33 минути

Основната причина за тези драматични последици е, че Тайван произвежда 60% от най-модерните логически полупроводници в света, което го прави ключово звено във веригите за доставки на всяко съвременно производство

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

България Преди 35 минути

По случая вече е образувано досъдебно производство, а местната общност се вдига на протест в подкрепа на пострадалото семейство

Малдивите

Експерти обявиха най-красивия плаж в света – и това не са Малдивите

Любопитно Преди 55 минути

Енталула представлява уединена ивица пясък, надеждно скрита между зашеметяващи варовикови скали и измивана от перфектно тюркоазена вода

Титаник

Дума срещу дума: Защо никой не повярва на разказа на едно момиче от „Титаник“

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия тя отказва да говори за времето си на „Титаник“. Дори собствените ѝ деца не знаели, че е била на борда. Едва след пенсионирането си и преместването си в Санта Барбара през 1971 г. тя започва да говори по темата

Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

България Преди 1 час

От ВиК – Варна категорично се разграничиха от случващото се зад оградите на „незаконния град"

,

След 13 години пауза: „Страшен филм 6“ превзе кината у нас

Любопитно Преди 1 час

Завръщането на „Страшен филм“ събра хиляди пред екраните и поведе родния боксофис. Близо 40 000 българи са посетили киносалоните у нас само в рамките на миналия уикенд, което отчита сериозен ръст в посещаемостта спрямо същия период на миналата година

New York Times: Израел сипе бял фосфор над градове в Ливан

New York Times: Израел сипе бял фосфор над градове в Ливан

Свят Преди 1 час

Въпреки че притежаването и използването му не са забранени от международното право, разполагането му в населени цивилни райони може да наруши законите на войната поради неговите безразборни ефекти и тежките наранявания, които може да нанесе

<p>Зеленски с &bdquo;желязна&ldquo; подкрепа от Чарлз III и покана за историческа визита</p>

След тайни преговори в Лондон: Зеленски с „желязна“ подкрепа от Чарлз III и покана за историческа визита

Свят Преди 1 час

След като европейските лидери призоваха за незабавно спиране на огъня, Володимир Зеленски получи кралско рамо в Уиндзор. Посещението му обаче бе съпроводено и от леко напрежение заради решението на местни съвети в Англия да свалят украинските знамена

<p>Ким Чен-ун и Си Дзинпин с ключова среща в Пхенян, какво договориха</p>

Ким Чен-ун и Си Дзинпин с ключова среща в Пхенян: Договориха разширяване на сътрудничеството

Свят Преди 1 час

Северна Корея и Китай обявиха нов етап в двустранните отношения след разговори на високо равнище

о

"Някои пазари няма да го приемат": Идрис Елба посече идеята за чернокож Джеймс Бонд

Любопитно Преди 2 часа

Докато текат кастингите за новия Агент 007, британският актьор призова франчайзът да остане бягство от реалността, а Хелън Мирън отсече: Бонд трябва да е мъж

Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на червения килим

Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата и бившият премиер на Канада приковаха погледите в Ню Йорк на премиерата на нейния концертен филм „Кейти Пери: Турнето на живота - на живо от Париж“. Година след като започнаха да излизат, двамата най-накрая се появиха заедно като двойка

„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на газ към съседни държави

„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на газ към съседни държави

България Преди 2 часа

Разширението по Вертикалния газов коридор обхваща връзките с Гърция, Румъния и Северна Македония и ще се въвежда поетапно до 2028 г.

<p>Русия крие рейтинга на Путин? Изчезнаха данните от &bdquo;отворените&ldquo; анкети</p>

Руският държавен социологически център спря да публикува данни за „откритото доверие“ към Путин след рекорден спад

Свят Преди 2 часа

Последните публикувани резултати показват значително по-ниско доверие от официалните оценки

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Край на една от най-обсъжданите любовни истории: Ариана Гранде и Итън Слейтър се разделиха

Edna.bg

Jägermeister ORANGE дебютира в България с впечатляващо парти и светлинно шоу с дронове

Edna.bg

Почина 27-годишен национал на Буркина Фасо

Gong.bg

Левски стартира абонаментна кампания „Шампиони 2026/2027“

Gong.bg

Шефът на СДВР става главен секретар на вътрешното министерство

Nova.bg

Мощна волтова дъга удари работник на жп гара край Бургас

Nova.bg