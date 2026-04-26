Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, придружен от директора на ФБР и министъра на вътрешната сигурност, направи изявление след стрелбата по време на гала вечерята, посветена на свободата на словото. Президентът подчерта, че събитието е било замислено като жест на единство, но е било прекъснато от насилствен акт.

Според Тръмп нападателят е „много болен човек“ и „вълк единак“. В интерес на прозрачността президентът сподели в социалните мрежи снимка на заподозрения, който е бил задържан, както и кадри от охранителните камери, показващи началото на стрелбата.

Нападателят се е втурнал към контролно-пропускателен пункт от 50 ярда (около 45 метра) разстояние, въоръжен с множество оръжия, преди да бъде неутрализиран от служители на „Сикрет Сървис“.

Тръмп отбеляза, че нападателят „изглежда доста зъл“. В момента властите вече са извършили обиск в апартамента на заподозрения в Калифорния. Президентът добави, че неговият екип не е разполагал с предварителна информация за каквито и да е заплахи преди събитието.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Сигурност и състояние на ранения офицер

Тръмп съобщи още, че един служител на „Сикрет Сървис“ е бил прострелян от много близко разстояние, но е бил спасен от бронежилетката си. Президентът вече е разговарял с него и сподели: „Той е в страхотно състояние, има висок дух и му казахме, че го обичаме и уважаваме“.

Президентът направи сравнение с предишни инциденти, като заяви, че сигурността по време на тази вечеря е била много по-добра от тази на митинга в Бътлър, Пенсилвания (през 2024 г.), въпреки че и там служителите са реагирали бързо. Припомняме, че тогава Тръмп беше прострелян в ухото от стрелец, който беше ликвидиран от службите за сигурност.

Той подчерта, че този инцидент показва необходимостта от ниво на сигурност, което хората „никога не са виждали досега“ в Белия дом, и намекна за плановете за изграждане на нова балната зала там.

Мелания Тръмп и преживяната травма

Президентът сподели, че преживяното е било травмиращо за първата дама Мелания Тръмп. Това е изключително рядък момент, в който тя се появи в брифинг залата със съпруга си след такъв инцидент.

Тръмп отбеляза, че тя „веднага е разбрала“ какво се случва. „Тя напълно осъзнава опасностите, свързани с поста на нейния съпруг, и фактът, че това е опасно и за самата нея“, каза президентът.

На въпрос защо се прицелват в него, Тръмп отговори, че „големите имена“ винаги са мишена, като даде пример с Ейбрахам Линкълн. Той отбеляза не се чувства „емоционално сломен“, въпреки че признава тежестта на ситуацията.

„Да бъдеш президент означава да поемаш рискове“, заяви той, сравнявайки професията с опасни занимания като езда на бикове или автомобилни състезания. Той посочи, че статистически около 5,8% от президентите на САЩ са били обект на стрелба.

Тръмп сподели, че първоначално е искал да остане в залата: „Борих се със зъби и нокти да остана“, но е бил посъветван да се евакуира съгласно протокола, тъй като не е било ясно дали има още стрелци.

Бъдещето на събитието

Тръмп призна, че е бил готов да изнесе „най-неподходящата реч, правена някога“, тъй като е имал намерение да бъде много остър в изказването си. Въпреки това, той се е отказал, осъзнавайки, че при създалата се ситуация това би било немислимо.

Вечерята ще бъде насрочена отново в рамките на следващите 30 дни. Президентът обеща, че следващият път събитието ще бъде „по-голямо, по-добро и още по-хубаво“. Той изрази благодарност към медиите за „отговорното“ отразяване на ситуацията и към представителите на събитието, които са подготвили една „красива вечер“.